Van'da koronavirüs şüphesi: İran'dan gelen 3 kişi tedavi altına alındı

Van’da İran’dan giriş yapan 3 kişi ve Hakkari’deki 2 kişi yüksek ateş görülmesi üzerine koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı

Van’da İran’dan giriş yapan 3 kişi, yüksek ateş görülmesi sebebiyle şüpheli olarak hastanede tedavi altına alındı. Dün Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan giriş yapan 3 kişiyle ilgili koronavirüse ilişkin araştırma başlatıldığı öğrenildi. Hakkari’de ateşi yükselen bir çocuk ile annesi de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu doğrulayan yetkililer, karantina durumunun olmadığını ve herhangi bir virüs tespiti ile alakalı konuşmanın erken olduğunu bildirdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, söz konusu 5 kişinin tedbir amaçlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirilerek intaniye bölümünde tedavi altına alındığı kaydedildi. Öte yandan İran ile irtibatlı sınır kapılarının hepsinde bugünden itibaren ateş ölçer sistemin devreye alınacağı kaydedildi.