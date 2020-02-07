Van'daki çığ felaketlerini soruşturmak için 3 müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta yaşanan iki çığ düşmesi olayını soruşturmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ olaylarını araştırmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van-Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığın'ca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği belirtildi.
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