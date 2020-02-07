  • BIST 121.963
  • Altın 301,569
  • Dolar 5,9831
  • Euro 6,5620
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Van'daki çığ felaketlerini soruşturmak için 3 müfettiş görevlendirildi

»
Van'daki çığ felaketlerini soruşturmak için 3 müfettiş görevlendirildi
Van'daki çığ felaketlerini soruşturmak için 3 müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta yaşanan iki çığ düşmesi olayını soruşturmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ olaylarını araştırmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van-Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığın'ca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pistten Çıkan Uçağın Pilotlarına Soruşturma06 Şubat 2020 Perşembe 16:43
  • CHP'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan MHP'ye yanıt: Saray rejiminin muhafızı06 Şubat 2020 Perşembe 16:29
  • Van’da çığ altında kalanlara yönelik sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı06 Şubat 2020 Perşembe 16:17
  • Pegasus Hava Yolları: Kara kutu deşifreye başlandı, raporu bekliyoruz06 Şubat 2020 Perşembe 16:16
  • Çavuşoğlu: “Rusya’dan beklentimiz Esed rejimini durdurması”06 Şubat 2020 Perşembe 14:20
  • Erdoğan: "şubat ayı içerisinde rejimin gözlem noktalarının gerisine çekilme işleminin bitirilmesini umut ediyoruz”06 Şubat 2020 Perşembe 14:09
  • Çığ felaketinde can kaybı 39'a yükseldi06 Şubat 2020 Perşembe 13:05
  • Sosyal medya fenomenini 'taciz' iddiasıyla döven baba- oğul tutuklandı06 Şubat 2020 Perşembe 12:59
  • Çığ felaketinde ölü sayısı 39'a yükseldi06 Şubat 2020 Perşembe 12:33
  • Polis memuru, arabasını çalan 17 yaşındaki genci öldürdü06 Şubat 2020 Perşembe 11:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti