Vandallık! Gazeteci Alihan Pehlivan'ın burnunu kırdılar!

Gazeteci Alihan Pehlivan, bugün araç kullanırken telefonda konuştuğunu gördüğü ve trafik kuralları konusunda uyardığı bir taksici tarafından Ercan Havalimanı’nda ailesiyle birlikte otomobilinde bulunduğu sırada saldırıya uğradı. Uğradığı saldırı sonucu burnunun kırıldığını belirten Pehlivan, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Pehlivan’ın açıklaması şu şekilde:

“Değerli dostlarım, bugün 13.20 gibi Ercan yolu üzerinde Mercedes Vito marka bir ticari araç sol şeritten sag şeride doğru bilinçsiz bir şekilde gitmeye başladı. Arkasından korna çalarak uyardım ve kendi şeridine geçince yanına araçla yaklaştım ve durmasını istedim. Durduktan sonra plakasınin resmini çektim ve kendisini şikayet edecegimi söyledim ve yola devam ettim. Ercan Havalimani önünde çocuğumla beraber misafirimizi aldik ve tam hareket edecekken malum şahıs camın yanında belirdi ve araç içerisinde bana saldırdı. Arabada cocuklar var dememe rağmen saldırmaya devam etti…. burnum kırıldı. İyiyim. Ancak çocukların gözü önünde böyle bir olay yaşanmasına çok üzüldüm. Üstelik onca turistin önünde oldu… Sevgili dostlar beni herkes tanır. Nasıl birisi olduğumu anlatmama gerek yok sanırsam. Ancak bu olayda,; Turizm adası diyoruz adamın yaptığı ortada. Daha önce çalıştığı yerlerde benzer olaylara karışmış. Bu adamı ülkenin en büyük işletmesi nasıl işe almış? Bu insanlar çok yoğun çalıyorlar, ama kamu hizmeti veriyorlar, bunlar denetleniyor mu? Sicillerine bakılıyor mu? Adam burnumuzu kırdı ama hala dışarıda rahatça dolaşıyor. Belkide sıradaki siz veya sizin yakınınız olacak bir sonraki sefere. Rezillik diz boyu ülkede. Ve en üzücü olan bana bunu yapıyorlar ve adam eli kolu serbest geziyorsa diyecek sözüm yok.”