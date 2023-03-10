Vanguard'dan seçim analizi: Eğer iktidar değişirse Türk tahvilleri çok kârlı olabilir

Yaklaşık 7,1 trilyon doları yöneten Vanguard, Türkiye ile ilgili seçim analizini paylaştı. Raporda, iktidar değişirse Türk tahvillerinin çok kârlı olabileceği belirtildi.

Bloomberg'e konuşan şirketin Gelişen Piyasalar Sabit Getirili Menkul Kıymet Masası Başkanı Nick Eisinger, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Türkiye için bazı “ağırlık azalt” pozisyonlarını kapamaya başladıklarını belirtti.

Eisinger muhalefetin seçimi kazanması durumunda liranın da değer kaybetmesine izin verileceği beklentisiyle lira cinsi tahvillere de bakabileceklerini söyledi.

Dış finansman açığı uyarısı

Eisinger, seçimle ilgili değerlendirmesinde “Eğer Erdoğan kaybederse Türk tahvilleri çok karlı olabilir. Eğer Erdoğan kazanırsa, büyük ihtimal ortodoks olmayan faiz politikalarına ve kredi genişlemesine devam edecek ve bu durumda büyük olasılıkla dış finansman açığı büyük ölçeklerde kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Nick Eisinger, “Erdoğan’ın kaybettiği senaryoda döviz cinsi tahviller en iyi seçeneklerden biri olabilir. Çünkü kur muhtemelen yeni yönetim altında zayıflamak durumunda kalacak” diye konuştu.