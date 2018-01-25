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"Vaping" ilanları otobüs duraklarında

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"Vaping" ilanları otobüs duraklarında
Cancer Research UK'in (Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları Enstitüsü) "vaping" -elektronik sigara- ilanları otobüs duraklarında

Cancer Research UK'in elektronik sigara ilanları otobüs duraklarında

İngiltere'de faaliyet gösteren Cancer Research UK (Kanser Araştırmaları Enstitüsü) bağışlarla ayakta duran ve 200 çeşit kanserin tedavisiyle ilgili araştırmalar yapan bir kuruluştur. Geçtiğimiz günlerde vaping (elektronik sigara içme) konusunda da araştırmalar yapan bu kuruluş vaping'in sigaradan çok daha az zararlı olduğu sonucuna vararak, halkı sigaradan uzak tutmak amacıyla, elektronik sigaraların çok daha az zararlı olduğunu bildiren ilanlarını yüzlerce otobüs durağında yayınlamaya başladı.

 

İlanlarda "Araştırmalar elektronik sigara kullanımının, sigara içmekten çok daha az zararlı olduğunu gösteriyor" deniyor.

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Geçtiğimiz yıl da, devlete bağlı bir kuruluş olan Public Health England (Kamu Sağlığı İngiltere) elektronik sigaraların, normal sigaralardan %95 daha az zararlı olduğunu açıklamıştı.

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Dünya çapında kullanımı git gide yaygınlaşan elektronik sigaraların satışı KKTC'de yasak, ancak kullanımı ile ilgili bir yasak olmadığından vatandaşlar güney Kıbrıs'ta bulunan "vape shop"lardan bu cihazları satın alıp kullanıyorlar.

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