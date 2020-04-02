Varank: Türkiye'de koronavirüse karşı 7 farklı aşı ve ilaç geliştirmek için çalışmalara başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de 7 farklı aşı ve ilaç çalışması başlattıklarını duyurdu.

Varank, Ankara'da "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda gerçekleştirilen "Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı"nda konuştu.

Bakan Varank, yaptığı açıklamada, "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi." ifadelerini kullandı.

"Virüs dünya piyasalarını alt üst etmenin ve küresel ekonomiyi resesyona sokmanın yanında kurulu ekonomik düzene ilişkin prensipleri de tamamen değiştirmeye başladı" diyen Varank, Covid-19'a yönelik çalışmalar ile ilgili de "Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok. Bu süreçte emekçilerimizin işini kaybetmemesi, hanelerin gelir seviyesinin korunması kırmızı çizgimiz." şeklinde konuştu.