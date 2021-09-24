Varis görülme yaşı 20'lere indi

Dünya genelinde son yıllarda yapılan araştırmalara göre daha çok yaşlılık sorunu olarak bilinen varisler gençlerde de sıklıkla görülmeye başlandı. Varis olarak bilinen toplardamar hastalığına birçok faktörün sebep olabileceğini belirten Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Semih Barlas, bunların önemli bir bölümünün yaşam şekli ile ilinti olduğunu söylüyor

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Semih Barlas, son dönemlerde yirmili yaşlarda da sıkça görülen varis sorunu ile karşı karşıya kalmanın nedenlerini anlattı…

Varis oluşumu her ne kadar ilerleyen yaş ile birlikte paralellik gösterse de yaş, bacaklardaki varis oluşumu için sayılabilecek nedenlerden sadece biri. Normalde kalıtım ve ilerleyen yaş yanında, yaşam tarzının da varislere yol açtığını biliyoruz. Ancak genç neslin bilgisayar oyunları oynama veya televizyon izleme nedeniyle saatlerce hareketsiz biçimde zaman geçirmesi, kötü beslenmesi, egzersiz yapmaması ve kilo alması varislerin erken yaşlarda görülmesine sebep olabiliyor.

Varis oluşumu çeşitli nedenlere bağlı olarak artar. Kalıtımsal faktörler, hamilelik, aşırı kilolu olmak veya obezite, günlük yaşamda sürekli oturmak veya sürekli ayakta durmak, kısıtlı fiziksel aktivite, farklı sebeplerle yatağa bağımlılık, dolaşımı etkileyecek ilaç kullanımı, uzun süre güneş banyosu yapma, sürekli dar giysiler ve yüksek topuklu ayakkabı giyme sebepler arasında sıralanabilir. Ancak gençlerde varis sıklığının artmasının asıl nedeni çağın beraberinde getirdiği değişimlerdir. Z kuşağı olarak tanımlanan gençler zamanlarının önemli bir bölümünü mobil cihazlar ve bilgisayarlar karşısında geçirmekte ve hareketsiz bir yaşam tarzı benimsemekte. Bu da beraberinde özellikle kalıtımsal yatkınlığı olan bireylerde çok genç yaşlarda varis oluşumuna sebep olabilmektedir.

GENÇ ANNE ADAYLARINDA RİSK MEVCUT

Gebeliğin başlangıç dönemlerinden itibaren bacaklarımızda kirli kanın göllenme yapma olasılığı artar. Bu durum 30'lu yaşlardan sonra daha sık olsa da genç yaştaki anne adaylarında da bu risk mevcuttur. Hamilelikteki kilo artışı yanında yine bu dönemde artan kan hacmi ve hormonal değişimler de varislere yol açarlar. Ailenizde varis hikayesi olsun olmasın, doktorunuzla hamilelik sırasında gelişen/gelişebilecek varislerinizle ilgili görüşmeyi ihmal etmeyin. Hamilelik sırasında ortaya çıkan kılcal varislerin bir kısmının 3 ay içinde kendiliğinden yok olabileceklerini ama bu süreyi aşan varislerin tedavi gerektirdiklerini unutmayın.

OBEZİTE VARİS OLUŞUMUNU TETİKLİYOR

Tüm dünyada genç nüfustaki kilo artışı önemli bir sorun haline gelmiş durumda. Hareketsiz yaşam tarzları ve kötü beslenme alışkanlıkları çocuklarda ve gençlerde obezite riskini de beraberinde getiriyor. Genç yaşta gelişebilen obezite, erişkin hastalıkları arasında sayılan uyku apnesi ve aralarında varislerin de bulunduğu kalp damar hastalıklarının 18 yaşından önce karşımıza çıkmasına yol açıyor. Aşırı kilolu bir çocukta ven hastalığı-varis gelişme riski, sağlıklı bir kiloya sahip çocuktan çok daha fazla. Ve bu durum 20'li yaşlarda görülebilmektedir.

GİYİM TERCİHLERİ ETKİLİ

Genç yaşta olsanız, her gün düzenli egzersiz yapsanız, sağlıklı beslenseniz ve gün içinde olabildiğince hareketli bir yaşam sürseniz de, eğer kan dolaşımına olumsuz etki eden giyim tercihleriniz var ise, varislere davetiye çıkarabilirsiniz. Bu durum, bacaklarınızda istenmeyen kılcal damarların oluşumuna yol açacaktır. Eğer tercihiniz yüksek topuklu ayakkabılar ve dar pantalonlar yönünde ise riskin daha da artacağını unutmayın.

İLAÇLAR RİSKİ ARTIRABİLİR

Sağlığımıza dikkat etmemize, doğru giysiler seçmemize karşın, bizi uzun süre yatar duruma sokabilecek bir kaza, dolaşım sistemimizi etkileyebilir. Bunun sonucunda bacaklarımızda varisler ya da kan pıhtıları (yüzeyel veya derin venöz tromboz) gelişebilir. Aralarında doğum kontrol hapları, hormon takviyeleri veya içlerinde hormon barındıran ilaçlar da, başka hiçbir sağlık sorunu veya risk faktörü olmasa da, 20'li yaşlarda bacaklarda varislere neden olabilir.