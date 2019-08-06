Varisli damarlar hamilelik, genetik etkenler, kilo alımı, hormonlar ya da uzun süre ayakta kalmanızı ya da oturmanızı gerektiren bir işte çalışmak sonucunda ortaya çıkarlar.Varisli damarlardan kurtulmanın yolları vardır ancak bazıları oldukça pahalıdır. İyi haberse, varise karşı pahalı olmayan doğal çareler de vardır. İşte onlardan bazıları…