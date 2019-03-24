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Varlık Fonu Genel Müdürü: Ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi yapıyoruz

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Türkiye Varlık Fonu'nun Genel Müdürü Zafer Sönmez, 'Varlık Fonu'nun 2023 vizyonu, Türkiye'nin uluslararası kartviziti olmaktır ve olacaktır' dedi.
Varlık Fonu Genel Müdürü: Ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi yapıyoruz

Bünyesindeki devasa kamu kuruluşlarının satılmasının önünü açan düzenlemeyle gündeme gelen Türkiye Varlık Fonu'nun Genel Müdürü Zafer Sönmez, uluslararası tanınırlıklarını artıracaklarını belirterek "Varlık Fonu'nun 2023 vizyonu, Türkiye'nin uluslararası kartviziti olmaktır ve olacaktır" dedi.

Türkiye Varlık Fonu'nun 1923'ten bu yana ülkenin finansal sektördeki "en heyecanlı hikayesi" olduğunu belirten Sönmez, "Hiç kimsenin tanımlayamadığı, ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi yapıyoruz ama dünyada bunun örnekleri var ve dünyadaki standartlara getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Varlık Fonu'ndan "Devlet A.Ş." diye bahseden Sönmez, fonu şu sözlerle tanımladı:

'BANKA DEĞİL, HAZİNE DEĞİL, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ DEĞİL...'

"Varlık Fonu banka değildir, kredi vermez. Merkez bankası değildir, para politikası belirlemez. Hazine değildir, devlet için borç bulmaz. Buraya maaşlarınızdan kesintiler gelmez. Özelleştirme idaresi değildir. Hepsinin farklı farklı yetkileri, yol haritaları vardır. Hepsi çok değerli kurumlardır. Bunun için sermaye getirisi peşindedir. Türk şirketlerinin nasıl bölgesel ve global liderler haline getirileceğinin peşindedir."

Varlık fonu rakamlarının bu senenin ortasında "daha şeffaf" bir hale geleceğini beliren söyleyen Sönmez, fonu büyütmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye Varlık Fonu'na benzer kurumlarla ortak yatırım platformları oluşturduklarını aktaran Sönmez, "Bugün Varlık Fonu'nu bilmeyen Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da çok az kurum vardır. Ana kurumların hepsi bizi tanır ve çok daha iyi tanıyacaklar. Bu, Türkiye'ye uzun vadeli bir güven oluşturacak. Varlık Fonu'nun 2023 vizyonu, Türkiye'nin uluslararası kartviziti olmaktır ve olacaktır" dedi.

SATIŞ SINIRLARI KALDIRILMIŞTI

Türkiye Varlık Fonu'nun bünyesindeki devasa kuruluşların katılma paylarının alım ve satımına ilişkin sınırlar 12 Mart 2019 günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılmıştı. 

Varlık Fonu varlık toplamının (200 milyar lira olduğu varsayılıyor) yüzde 35'ine kadar tutarında senet çıkarılıp fondaki varlıkların satılabilmesine ortam hazırlayan maddenin ardından Türkiye Varlık Fonu satılacak mı iddialarına "düzenleme tamamen teknik" yanıtı verilmişti.

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