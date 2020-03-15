  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Varoğlu: Sağlık Bakanlığı halka kan bağışı çağrısı yapmalı

» »
Varoğlu: Sağlık Bakanlığı halka kan bağışı çağrısı yapmalı
Varoğlu: Sağlık Bakanlığı halka kan bağışı çağrısı yapmalı

Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, ülkedeki Koronavirüsvakalarının ardından tüm vatandaşları panik ve korku sardığını ifade ederek, “Ancak unutmayalım ki, diğer sağlık problemleri, acil durumlar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin tedavileri devam etmekte ve her türlü sağlık ihtiyaçları özellikle kan ihtiyaçları olmaktadır” dedi.

Thalassaemialıların temel tedavisi olan kan ihtiyacının, mevcut koşullarda daha da zorlaştığını vurgulayan Varoğlu, kan bankasında hizmetlerin ayni şekilde sürmesine rağmen bağışçıların oraya gidip kan vermekten çekindiklerini vurguladı.

Varoğlu, kan bağışçılarının hastane dışında düzenlenecek ortamlarda veya Kızılay Gezici Kan Bağış Otobüsü’nde bağış yapmalarına imkan verecek çözümler için çağrı yaparak, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin en kısa sürede halka kan bağış çağrısı yapmasını istedi.

Varoğlu, “En kısa sürede gerekli tedbirlerin alınması için çağrı yapıyor ve halkımızı bir kez daha kan bağışında bulunmasını hatırlatıyoruz.Aksi halde, sadece Thalassaemialılar değil, ihtiyacı olan kimse kan bulamayacaktır. Bu zor günlerde tedbirlerimizi alarak dayanışmaya devam etmeliyiz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tabipler Birliği Başkanı Gürkut: Böyle bir kuruldan haberim yok15 Mart 2020 Pazar 19:49
  • SON DAKİKA: Cezaevinde gerginlik doruğa çıktı! Polis Mahkum yakınlarını tutuklamaya Başladı15 Mart 2020 Pazar 19:34
  • Cezaevi Müdürü:Grev kaldırılmadığı takdirde telefonlar açılmayacak15 Mart 2020 Pazar 19:29
  • Tatar: Benim hiç seçim düşünecek vaktim yok15 Mart 2020 Pazar 19:25
  • İşte Madde madde Bakanlar Kurulu kararları, 71 ülkeye yasak15 Mart 2020 Pazar 19:21
  • Muhacerat olsa bile 71 ülke vatandaşının KKTC'ye girişi yasaklandı15 Mart 2020 Pazar 19:16
  • “Dün bazı mahkumlar tarafından başlatılan yemek almama girişimi de bugün itibarıyla yarı yarıya azalmıştır”15 Mart 2020 Pazar 19:01
  • Yurt Dışı Temsilcilikleride Acil Durum Hatları Hizmete Girdi15 Mart 2020 Pazar 19:00
  • Bakanlar Kurulu kararlarını Tatar açıklıyor15 Mart 2020 Pazar 18:58
  • İçişleri Bakanlığı, “Cezaevinde tutuklu / mahkumların aileleri müsterih olsun15 Mart 2020 Pazar 18:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti