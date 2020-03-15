Varoğlu: Sağlık Bakanlığı halka kan bağışı çağrısı yapmalı

Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, ülkedeki Koronavirüsvakalarının ardından tüm vatandaşları panik ve korku sardığını ifade ederek, “Ancak unutmayalım ki, diğer sağlık problemleri, acil durumlar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin tedavileri devam etmekte ve her türlü sağlık ihtiyaçları özellikle kan ihtiyaçları olmaktadır” dedi.

Thalassaemialıların temel tedavisi olan kan ihtiyacının, mevcut koşullarda daha da zorlaştığını vurgulayan Varoğlu, kan bankasında hizmetlerin ayni şekilde sürmesine rağmen bağışçıların oraya gidip kan vermekten çekindiklerini vurguladı.

Varoğlu, kan bağışçılarının hastane dışında düzenlenecek ortamlarda veya Kızılay Gezici Kan Bağış Otobüsü’nde bağış yapmalarına imkan verecek çözümler için çağrı yaparak, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin en kısa sürede halka kan bağış çağrısı yapmasını istedi.

Varoğlu, “En kısa sürede gerekli tedbirlerin alınması için çağrı yapıyor ve halkımızı bir kez daha kan bağışında bulunmasını hatırlatıyoruz.Aksi halde, sadece Thalassaemialılar değil, ihtiyacı olan kimse kan bulamayacaktır. Bu zor günlerde tedbirlerimizi alarak dayanışmaya devam etmeliyiz” dedi.