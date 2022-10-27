  • BIST 3.945,18
  • Altın 993.109
  • Dolar 18.6148
  • Euro 18.6496
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKACorona virüsünde yeni dalga paniği: Günde 18 milyon vaka çıkacak

Varol, 18-21 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de resmi temaslarda bulundu.

» »
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, 18-21 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de resmi temaslarda bulundu.
Varol, 18-21 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de resmi temaslarda bulundu.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, 18-21 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de resmi temaslarda bulundu.

 

İlkan Varol, temasları çerçevesinde 18 Ekim’de gerçekleşen ve KKTC’nin de üyesi olduğu “İslam İşbirliği Teşkilatları Ombudsmanlar Birliği’nin” Genel Kurul Toplantısına katıldı. 

Toplantıda yaptığı konuşmada farklı ülkelerde faaliyet gösteren ombudsmanların deneyimlerini paylaşmalarının ve bilgi alışverişi yapmak adına eğitim programları düzenlemelerinin önemli olduğunu ifade eden İlkan Varol, özellikle idare hukuku alanında eğitim ve faaliyetlerde bulunulmasının idarenin daha etkin bir şekilde denetlenmesinin önünü açacağının altını çizdi. 

İlkan Varol toplantıda ayrıca, diğer üye ülkelerin ombudsmanları ve ulusal insan hakları kurum başkanları ile istişare etme fırsatı buldu.

-İlkan Varol, Uluslararası konferansa katıldı

 

İlkan Varol, 19 Ekim’de Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva’nın davetlisi olarak Azerbaycan İnsan Hakları Komiserliği Ofisinin 20. Kuruluş Yılı etkinliği çerçevesinde gerçekleşen “Ombudsman ve Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının İş ve İnsan Hakları üzerindeki Rolü” temalı uluslararası konferansa da katıldı. 

 

Beş oturumda gerçekleşen konferansta birçok ülkeden İnsan Hakları Kurumu başkanları, ombudsman, akademisyen ve hukukçular tarafından iş dünyası ve insan hakları bağlamında Ombudsmanlar ve ulusal insan hakları kurumlarının rolü tartışıldı ve insan hakları ihlallerine uluslararası düzeyde tepki gösterilmesinin önemi vurgulandı. 

 

Konferansın sonunda, Bakü Uluslararası Konferansı Ortak Deklarasyonu okundu. İnsan Hakları Komiserliği Ofisinin 20. Kuruluş Yılı anısına hazırlanan posta pulu sergilenerek bir örneği katılımcılara hediye edildi.

 

-İlkan Varol, “Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği” toplantısına katıldı

foto-2-(1)-001.jpg

İlkan Varol, temasları çerçevesinde 20 Ekim tarihinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu üyesi olduğu “Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği” toplantısına katıldı. 

Toplantıda birliğin çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve birliğin gelecekteki faaliyetleri üzerine tartışıldı. Toplantıda konuşan İlkan Varol, Birliğin 2023 Yılı Eylem Planına ilişkin görüş ve önerilerini dile getirerek, periyodik konferans ve toplantıların düzenlenmesinin uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkileşime geçilmesinde önemli rol oynayacağının altını çizdi.  

-Agdam şehrine ziyaret gerçekleşti

 

21 Ekim tarihinde ise Konferansa katılan heyetlerle birlikte kurtarılmış Agdam şehrine bir ziyaret gerçekleştiren İlkan Varol, burada ulusal bir kanala verdiği röportajda, Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadelesini selamladığını, benzer acılardan geçen Kıbrıs Türk Halkının Azerbaycanlı kardeşleri ile gönül birliği içerisinde olduklarını söyledi.

 

Temaslarını tamamlayan İlkan Varol, 22 Ekim’de Ada’ya döndü.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nazlı: Taşeron Şirketlerin Hiçbir Kamusal Gailesi Yoktur27 Ekim 2022 Perşembe 14:56
  • Özkızan: İktidar Stratejiniz Yoksa Başarısız Olmaya Mahkumsunuz27 Ekim 2022 Perşembe 14:31
  • Özersay: "Stewart, linç edilmeye çalışılıyor"27 Ekim 2022 Perşembe 14:27
  • KTÖS, KTOEÖS ve Kamu-İş Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı27 Ekim 2022 Perşembe 14:22
  • Erhürman'dan zamlara sert tepki!27 Ekim 2022 Perşembe 14:17
  • Süt bedelleri ödeniyor!27 Ekim 2022 Perşembe 14:14
  • Markette Hırsızlık!27 Ekim 2022 Perşembe 14:11
  • Dikkat elektrik kesintisi!27 Ekim 2022 Perşembe 14:06
  • Tatar, Alanya yolcusu27 Ekim 2022 Perşembe 14:01
  • Narkotik'ten “Yamaç” operasyonu27 Ekim 2022 Perşembe 13:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti