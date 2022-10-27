Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, 18-21 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de resmi temaslarda bulundu.

İlkan Varol, temasları çerçevesinde 18 Ekim’de gerçekleşen ve KKTC’nin de üyesi olduğu “İslam İşbirliği Teşkilatları Ombudsmanlar Birliği’nin” Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada farklı ülkelerde faaliyet gösteren ombudsmanların deneyimlerini paylaşmalarının ve bilgi alışverişi yapmak adına eğitim programları düzenlemelerinin önemli olduğunu ifade eden İlkan Varol, özellikle idare hukuku alanında eğitim ve faaliyetlerde bulunulmasının idarenin daha etkin bir şekilde denetlenmesinin önünü açacağının altını çizdi.

İlkan Varol toplantıda ayrıca, diğer üye ülkelerin ombudsmanları ve ulusal insan hakları kurum başkanları ile istişare etme fırsatı buldu.

-İlkan Varol, Uluslararası konferansa katıldı

İlkan Varol, 19 Ekim’de Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva’nın davetlisi olarak Azerbaycan İnsan Hakları Komiserliği Ofisinin 20. Kuruluş Yılı etkinliği çerçevesinde gerçekleşen “Ombudsman ve Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının İş ve İnsan Hakları üzerindeki Rolü” temalı uluslararası konferansa da katıldı.

Beş oturumda gerçekleşen konferansta birçok ülkeden İnsan Hakları Kurumu başkanları, ombudsman, akademisyen ve hukukçular tarafından iş dünyası ve insan hakları bağlamında Ombudsmanlar ve ulusal insan hakları kurumlarının rolü tartışıldı ve insan hakları ihlallerine uluslararası düzeyde tepki gösterilmesinin önemi vurgulandı.

Konferansın sonunda, Bakü Uluslararası Konferansı Ortak Deklarasyonu okundu. İnsan Hakları Komiserliği Ofisinin 20. Kuruluş Yılı anısına hazırlanan posta pulu sergilenerek bir örneği katılımcılara hediye edildi.

-İlkan Varol, “Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği” toplantısına katıldı

İlkan Varol, temasları çerçevesinde 20 Ekim tarihinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu üyesi olduğu “Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği” toplantısına katıldı.

Toplantıda birliğin çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve birliğin gelecekteki faaliyetleri üzerine tartışıldı. Toplantıda konuşan İlkan Varol, Birliğin 2023 Yılı Eylem Planına ilişkin görüş ve önerilerini dile getirerek, periyodik konferans ve toplantıların düzenlenmesinin uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkileşime geçilmesinde önemli rol oynayacağının altını çizdi.

-Agdam şehrine ziyaret gerçekleşti

21 Ekim tarihinde ise Konferansa katılan heyetlerle birlikte kurtarılmış Agdam şehrine bir ziyaret gerçekleştiren İlkan Varol, burada ulusal bir kanala verdiği röportajda, Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadelesini selamladığını, benzer acılardan geçen Kıbrıs Türk Halkının Azerbaycanlı kardeşleri ile gönül birliği içerisinde olduklarını söyledi.

Temaslarını tamamlayan İlkan Varol, 22 Ekim’de Ada’ya döndü.