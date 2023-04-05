Varol: İdare işlemi olumlu veya olumsuz neticelendirmemekle hatalı davrandı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlığına alınma başvurusunda bulunan Abdullah Ay hakkındaki raporunu yayımladı.

İdarenin, vatandaşın müracaatını, olumlu veya olumsuz şekilde neticelendirmekle yükümlü olduğuna dikkat çekilen Ombudsman raporunda, İdarenin, yine devletin idari şeması içinde bulunan bir kurumdan cevap gelmemesi ile işlem yapmamayı gerekçe gösteremeyeceği belirtildi. Raporda, İdarenin, işlemi olumlu veya olumsuz neticelendirmemekle hatalı davrandığı açıklandı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Varol imzasıyla yayımlanan raporda, Abdullah Ay isimli kişinin, 21 Eylül 2016 tarihinde KKTC İçişleri Bakanlığı, Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’ne yurttaşlığa alınma başvurusunda bulunduğu ifade edilerek, aradan beş yıl geçmesine rağmen Ay’ın herhangi bir sonuç alamadığı ve avukatı aracılığı ile 3 Kasım 2020 tarihinde Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’ne Bilgi Edinme Başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

Başvuru sonucunda, Muhaceret Dairesi Müdürlüğü tarafından Abdullah Ay’a, 24 Kasım 2020 tarihinde cevap verildiği belirtilen raporda, Ay’ın, bahse konu cevabın tatmin edici olmadığını ve/veya hiçbir esasa ilişkin gerekçe verilmediğini iddia ederek, konunun Ombudsman tarafından soruşturulmasını talep ettiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Abdullah Ay’ın, 2005 yılından itibaren çalışma izni ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet ettiği belirtilen raporda, Ay’ın Girne Beylerbeyi’nde Taşınmaz Malı bulunduğu kaydedildi.

21 Eylül 2016 tarihinde yurttaşlığa alınmak için Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan Abdullah Ay’ın, Güvenlik Raporu ilgili kuruma ulaşmadığı için başvurusunun sonuçlanmadığı ifade edilen raporda, şöyle devam edildi:

“Yaptığımız soruşturmada başvuru sonrası geçen 5 yıllık süre içerisinde Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’nün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sivil İşler Başkanlığı’na 4 kez yazı yazarak rapor talep ettiği ancak bir cevap alamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca dönemin KKTC İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Güvenlik Raporunun gelmeme nedeni hakkında bilgileri olmadığını ifade etmiştir.”

25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 8’inci maddesi gereğince yabancı uyruklu kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına alınmasının, İçişleri Bakanlığı’nın uhdesinde ve ancak bakanlığın kararı ile mümkün olduğu vurgulanan raporda, kişilerin yasada belirlenen yurttaşlığa alınma koşullarını sağlamasının, başvurmaları halinde mutlak suretle yurttaşlığa kabul edilecekleri anlamını taşımadığı kaydedildi.

-“İdare müracaatı olumlu veya olumsuz şekilde neticelendirmekle yükümlüdür.”

Ancak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 5 yıldır Muhaceret Dairesi’ne Abdullah Ay ile ilgili olumlu veya olumsuz bir Güvenlik Raporu iletmediği için İdarenin söz konusu işlemi ileri götüremediği ifade edilen raporda, “İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda belirttiği gibi 4 kez Güvenlik Kuvvetleri Sivil İşler Başkanlığı’na yazı yazarak, rapor talep etmiş olmasına rağmen bu yazılara cevap gelmemiş olması İdareyi vatandaşın işlemini neticelendirme yükümlülüğünden kurtarmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İdarenin, vatandaşın müracaatını, olumlu veya olumsuz şekilde neticelendirmekle yükümlü olduğuna dikkat çekilen Ombudsman raporunda, İdarenin, yine devletin idari şeması içinde bulunan bir kurumdan cevap gelmemesi ile işlem yapmamayı gerekçe gösteremeyeceği vurgulandı.

Raporda, “İdarenin yükümlülüğü müracaatı neticelendirmektir. Dolayısı ile İdare işlemi olumlu veya olumsuz neticelendirmemekle hatalı davranmıştır” denildi.