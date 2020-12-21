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Varoluş Ve Özgürlük Mücadelesinde Şehit Düşenler Yerel Törenlerle Anılmaya Devam Ediyor

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21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler yerel törenlerle anılmaya devam ediyor.
Varoluş Ve Özgürlük Mücadelesinde Şehit Düşenler Yerel Törenlerle Anılmaya Devam Ediyor

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler yerel törenlerle anılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yarın ve daha sonraki günlerde düzenlenecek yerel törenler şöyle:

Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri yarın saat 09.30’da çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak törenle anılıyor. Tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği adına Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Açman’ın yapacağı konuşmayla tamamlanacak.

Larnaka şehitleri ise 23 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da Larnaka Şehitler Anıtı’nda yapılacak törenle anılacak. Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak tören, konuşma ve şiirlerin ardından şehitler için dua okunmasıyla sona erecek.

Kumsal Şehitleri için 24 Aralık Perşembe saat 10.00’da, Kaymaklı Şehitleri için ise 25 Aralık Cuma saat 09.00’da tören düzenlenecek. Şehit Hüseyin Ruso ise Cuma saat 09.30’da Küçük Kaymaklı Şehitliğinde anılacak.

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