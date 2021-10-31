Vasat Anlayış Kabul Görmeyecek

23 Ekim 2020 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nde yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Ersin Tatar pek çok örnekte görüldüğü üzere kendi yeminini çiğnemeye devam etmektedir

23 Ekim 2020 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nde yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Ersin Tatar pek çok örnekte görüldüğü üzere kendi yeminini çiğnemeye devam etmektedir. Aynı konuda bir gün ak bir diğer gün kara demekle ün yapan Tatar, elbette bizleri şaşırtmamıştır. Sadece kendi sözlerini çiğnese neyse ancak son zamanlarda aleni bir şekilde Anayasa’nın ayaklar altına alınmasında hiçbir beis görmeyen bu vasat anlayışın hiçbir çağdaş Kıbrıs Türk insanı tarafından kabul görmeyeceği açıktır. Türkiye’deki partili cumhurbaşkanlığı örneğini ülkemize taşıma heveslilerinin aksine KKTC Anayasası’nda Cumhurbaşkanı’nın partisi ile ilişkisi ve tarafsızlık konularında net ifadelere yer verilmektedir.

Madde 101 - Cumhurbaşkanı partili ise, partisinin kararları ile bağlı değildir, bağımsız hareket eder. Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığı aynı kişide birleşemez

Madde 102 - (4) Cumhurbaşkanı, bu Anayasa ve yasalarla kendisine verilen diğer yetkileri kullanır ve görevlerini tarafsız olarak yerine getirir.

Başta Tatar olmak üzere temsil ettiği anlayışın yetkilileri bilmelidirler ki Anayasa ve yasaları korumak hepimizin birincil sorumluluğudur. Anayasa kimsenin canı çektiğinde uyup canı istemediğinde rafa kaldıracağı bir kurallar bütünü değildir. Tatar’ın Anayasaya aykırı her tutumu Kıbrıs Türk halkının bütünlüğüne gölge düşürmektedir.

TDP Gençlik Örgütü olarak bizler anayasa ihlallerinde ısrarcı olunması halinde bugün olduğu gibi yarın da partili Cumhurbaşkanlığı heveslilerinin karşısında durmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.