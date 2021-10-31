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"Vasat anlayış kabul görmeyecek"

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TDP Gençlik Örgütü açıklama yayınladı...
"Vasat anlayış kabul görmeyecek"

İşte açıklama;

23 Ekim 2020 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nde yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Ersin Tatar pek
çok örnekte görüldüğü üzere kendi yeminini çiğnemeye devam etmektedir. Aynı konuda bir gün ak bir diğer gün
kara demekle ün yapan Tatar, elbette bizleri şaşırtmamıştır. Sadece kendi sözlerini çiğnese neyse ancak son
zamanlarda aleni bir şekilde Anayasa’nın ayaklar altına alınmasında hiçbir beis görmeyen bu vasat anlayışın hiçbir
çağdaş Kıbrıs Türk insanı tarafından kabul görmeyeceği açıktır. Türkiye’deki partili cumhurbaşkanlığı örneğini
ülkemize taşıma heveslilerinin aksine KKTC Anayasası’nda Cumhurbaşkanı’nın partisi ile ilişkisi ve tarafsızlık
konularında net ifadelere yer verilmektedir.
Madde 101 - Cumhurbaşkanı partili ise, partisinin kararları ile bağlı değildir, bağımsız hareket eder.
Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığı aynı kişide birleşemez
Madde 102 - (4) Cumhurbaşkanı, bu Anayasa ve yasalarla kendisine verilen diğer yetkileri kullanır ve görevlerini
tarafsız olarak yerine getirir.
Başta Tatar olmak üzere temsil ettiği anlayışın yetkilileri bilmelidirler ki Anayasa ve yasaları korumak hepimizin
birincil sorumluluğudur. Anayasa kimsenin canı çektiğinde uyup canı istemediğinde rafa kaldıracağı bir kurallar
bütünü değildir. Tatar’ın Anayasaya aykırı her tutumu Kıbrıs Türk halkının bütünlüğüne gölge düşürmektedir.
TDP Gençlik Örgütü olarak bizler anayasa ihlallerinde ısrarcı olunması halinde bugün olduğu gibi yarın da partili
Cumhurbaşkanlığı heveslilerinin karşısında durmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.
TDP Gençlik Örgütü

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