"Vasat anlayış kabul görmeyecek"

İşte açıklama;

23 Ekim 2020 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nde yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Ersin Tatar pek

çok örnekte görüldüğü üzere kendi yeminini çiğnemeye devam etmektedir. Aynı konuda bir gün ak bir diğer gün

kara demekle ün yapan Tatar, elbette bizleri şaşırtmamıştır. Sadece kendi sözlerini çiğnese neyse ancak son

zamanlarda aleni bir şekilde Anayasa’nın ayaklar altına alınmasında hiçbir beis görmeyen bu vasat anlayışın hiçbir

çağdaş Kıbrıs Türk insanı tarafından kabul görmeyeceği açıktır. Türkiye’deki partili cumhurbaşkanlığı örneğini

ülkemize taşıma heveslilerinin aksine KKTC Anayasası’nda Cumhurbaşkanı’nın partisi ile ilişkisi ve tarafsızlık

konularında net ifadelere yer verilmektedir.

Madde 101 - Cumhurbaşkanı partili ise, partisinin kararları ile bağlı değildir, bağımsız hareket eder.

Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığı aynı kişide birleşemez

Madde 102 - (4) Cumhurbaşkanı, bu Anayasa ve yasalarla kendisine verilen diğer yetkileri kullanır ve görevlerini

tarafsız olarak yerine getirir.

Başta Tatar olmak üzere temsil ettiği anlayışın yetkilileri bilmelidirler ki Anayasa ve yasaları korumak hepimizin

birincil sorumluluğudur. Anayasa kimsenin canı çektiğinde uyup canı istemediğinde rafa kaldıracağı bir kurallar

bütünü değildir. Tatar’ın Anayasaya aykırı her tutumu Kıbrıs Türk halkının bütünlüğüne gölge düşürmektedir.

TDP Gençlik Örgütü olarak bizler anayasa ihlallerinde ısrarcı olunması halinde bugün olduğu gibi yarın da partili

Cumhurbaşkanlığı heveslilerinin karşısında durmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.

TDP Gençlik Örgütü