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Vasilik resmen sona erdi… Britney Spears 14 yıl sonra özgür

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Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın vasilik mücadelesi resmen sona erdi. Mahkeme baba Jamie Spears'ın vasiliğini kaldırdı.
Vasilik resmen sona erdi… Britney Spears 14 yıl sonra özgür

ABD'de 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Britney Spears, babasıyla olan vasilik mücadelesinde mutlu sona ulaştı.

2007 yılından itibaren özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle ruh sağlığı bozulan Spears, bir dönem rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü. O süreçte ünlü şarkıcının babası Jamie Spears, kızının servetini yönetmek için vasi olarak atandı.

‘KIZININ İYİLİĞİ İÇİN’

Babasının artık vasi olmasını istemeyen Spears, geçtiğimiz aylarda mahkemeye başvurdu. Baba-kız arasında yasal bir savaş başlarken, Jamie Spears kamuoyu baskısının ardından ‘kızının iyiliği için’ vasiliği bırakacağını söyledi.

Söz konusu dava resmen sonuçlandı. Los Angeles’ta görülen davanın karar duruşmasında Jamie Spears’ın vasiliği sona erdirildi. Hakim, ünlü şarkıcı için herhangi bir tıbbi muayeneye gerek olmadığını söyledi.

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