Vasiliko Bölgesi Sakinleri Özel Elektrik Santrali Yapımına Karşı

Vasiliko bölge sakinlerinin, Liman Başkanlığı’na ait araziye özel elektrik santralleri inşa edilmesiyle ilgili muhtemel planlara karşı çıktığı belirtildi.



Haravgi gazetesi, Vasiliko bölgesine özel elektrik santralleri inşa edilmesine ilişin muhtemel planların, bölge sakinleri için “casus belli” (savaş nedeni) olduğunu yazdı.



Habere göre Vasiliko bölgesindeki köylerin oluşturduğu Koordinasyon Komitesi, Liman Başkanlığı Yönetim Kurulu’ndan, daha önceki yönetim kurulunun ileriye götürdüğü iki onayı iptal etmesini yoğun bir şekilde talep etti.



Gazete Liman Başkanlığının bu izinlerden birini iptal ettiğini buna bağlı olarak Koordinasyon Komitesi’nin “ikinci izni de iptal edin yoksa karşınızda bizi bulacaksınız” şeklinde ültimatom niteliğinde yazılı talepte bulunduğunu belirtti.