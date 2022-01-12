Vasiliko Çimento Fabrikasında Yangın

Rum yönetiminin Enerji Merkezi olarak belirlediği Vasiliko’da eskiden beri bulunan çimento fabrikasının deposunda poliüretan dolu torbaların alevlenmesiyle yangın çıktı.



Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, itfaiyenin 09.30 sularında fabrika deposunda çıkan yangına 4 araçla müdahale ettiği, yangının söndürülmesine rağmen uzun süre yoğun siyah duman çıkışının devam etti. Yangının kesin çıkış sebebinin araştırılmakta olduğu belirtildi.



Habere göre, itfaiye, havaya salınan siyah renkli yoğun toksik dumanın rüzgarın ters yönden esmesi nedeniyle bölge sakinleri açısından tehlike oluşturmadığı değerlendirmesinde bulundu.



Bu arada çevre köylerde sakin bir grup, olay yerine giderek, bölgede, sağlıklarının ve can güvenliklerini tehdit eden sıklıkla yangın çıktığını söylyerek, tepki gösterdi.