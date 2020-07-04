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Vasiliko’da LNG kabul terminalinin temeli perşembe günü atılıyor

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Güney Kıbrıs’ın, iç kullanım maksatlı doğal gaz temini maksadıyla Vasiliko’da doğal gaz depolama ve sıvılaştırılmış doğal gazı yeniden gaz haline getirme terminali inşaatının, 20 yıllık gecikmeden sonra Perşembe günü başlayacağı haber verildi.
Vasiliko’da LNG kabul terminalinin temeli perşembe günü atılıyor

Fileleftheros doğal gaz terminal tesisi inşaatının, 9 Temmuz Perşembe günü Vasiliko’da düzenlenecek temel atma töreni ile başlayacağını yazdı.

Habere göre 290 milyon Euro maliyet ile Vasiliko’ya LNG tesisleri kurma ve işletme için çıkılan ihaleyi kazanan uluslararası konsorsiyum (JV China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd., Metron S.A, Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd. ve Wilhelmsen Ship Management Ltd.) ile Rum Doğal Gaz Altyapıları şirketi (ETİFA) arasında ilgili sözleşme Aralık 2019’da imzalanmıştı.

ETİFA, terminali ve doğal gaz kabul, depolama, sıvı halden gaz haline dönüştürme ve tesis altyapılarını yönetecek ve ilk etapta Rum Elektrik İdaresi’ne (AİK) ardından da genele arz edecek olan, yüzde 70 hissesi DEFA’ya (Devlet Doğal Gaz Şirketi) ve yüzde 30 hissesi de AİK’e ait özel şirket.

Vasiliko’daki temel atma töreni ile doğal gaz temini için, birbiri ile paralel ilerleyecek iki inşaat prosedürü da başlamış olacak. İlk prosedür Çin-Yunan konsorsiyumu tarafından Vasiliko’da deniz ve karar altyapılarının inşası, ikinci prosedür de Çin’de Norveç’in denetimi altında, LNG tankerinin depolama ve yeniden gaz formuna dönüştürme gemisine dönüştürülmesi ile ilgili.

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