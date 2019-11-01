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Vasiliko’ya sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi inşası için imzalanacak anlaşmaya Sayıştaylık’tan veto...

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Vasiliko’ya sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi inşası için imzalanacak anlaşmaya Sayıştaylık’tan veto...
Vasiliko’ya sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi inşası için imzalanacak anlaşmaya Sayıştaylık’tan veto...

Vasiliko’ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisi inşa edilmesi için, “China Petroleum Pipeline Engineering”, “AKTOR” ve “METRON” şirketlerinin oluşturduğu Yunan-Çin-Norveç konsorsiyumu ile imzalanacak olan anlaşmaya Rum Sayıştay Odisseas Mihailidis tarafından veto geldiği bildirildi.

Politis gazetesi, Mihailidis’in, ihalelerin değerlendirilmesi sırasında yanlışlıklar ve ihmaller tespit ettiğini ve Rum Devlet Doğalgaz İşletmesi’nin (DEFA) yasal olarak hiçbir sözleşme imzalamaya yetkisi bulunmadığına hükmettiğini yazdı.


Haberde, DEFA yetkililerinin dün akşam geç saatlerde toplanarak, Mihailidis’e geniş bir yanıt mektubu hazırladığı ve bugün mektubu ileteceği kaydedilirken, İhale Komisyonu’nun da, DEFA tarafından devre dışı bırakılan “AKTOR” şirketinin, bu konuyla ilgili başvurusunu bugün değerlendireceği belirtildi.

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