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Vasiliu’nun Rum Devlet Başkanı iken Thatcher’a hediye ettiği Amfora açık artırmada satıldı

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Yorgos Vasiliu’nun Rum Yönetimi Başkanlığı’nı yürüttüğü 1990 yılında, o dönemin İngiltere Başbakanı Margeret Thatcher’a hediye ettiği 5 inçlik Kıbrıs amforasının, geçtiğimiz Mayıs ayında Christie’s Müzayede Evi’ndeki açık artırmada satıldığı belirtildi.
Vasiliu’nun Rum Devlet Başkanı iken Thatcher’a hediye ettiği Amfora açık artırmada satıldı

Politis gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs’a ait antik eserin, geçtiğimiz Mayıs ayında 6 bin sterlin karşılığında satılması konusunda Birleşik Krallık’ta araştırma yapılması için talimat verdiğini yazdı.


Habere göre, gazeteye açıklamada bulunan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Birleşik Krallık’taki Yüksek Komiserliği’ne araştırma yapılması için talimat verdiğini söyledi.


Sözkonusu olayın, sanat tarihçisi Maria Pafitis’in, Twitter aracılığıyla yayımladığı mesajla ortaya çıktığını yazan gazete, Pafitis’in; amforanın tahmini değerinin 700 ile bin Sterlin arasında olduğunu, ancak amforanın 6 bin Sterlin’e alıcı bulduğunu belirttiğini kaydetti.


Habere göre, Pafitis’in attığı tweete karşılık veren Rum Yönetimi eski Başkanı Yorgos Vasiliu’nun eşi Andrulla Vasiliu, Thatcher’in başbakanlık görevi sona erdiği zaman, kendisine hediye edilen antik amforanın, mirasçılarında değil, yeri olan Downing Street’te (Birleşik Krallık Başbakanlığı’nın bulunduğu adres) kalması gerektiğini, kişisel bir hediye olmadığını ifade etti.


Rum Yönetimi başkanlarının başından beri, antik eserleri hediye etmemesi gerektiği şeklindeki düşüncelerin sorulması üzerine Andrulla Vasiliu, Tarihi Eserler Dairesi’nin, yegane olarak addedilmeyen belli sayıdaki antik esere ilişkin hediye onayı bulunduğuna dikkati çekti.


Andrulla Vasiliu, gerek kendisinin gerekse eşinin, Downing Street’te değil de gerekmediği halde Thatcher’in evinde olan amforanın satılması olayından dolayı duydukları üzüntüyü de dile getirdi.

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