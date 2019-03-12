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Vatan, millet, Sakaryacılar her yerde aynı: Elam’ın lider kadrosu “çürük”

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Politis, Ulusal Halk Cephesi (ELAM) yönetim kadrosunun çürük raporu alarak askerlik yapmadığını ancak üye olmak isteyenlerden Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) askerlik yapmış olma şartı aradığına dikkat çekti.
Vatan, millet, Sakaryacılar her yerde aynı: Elam’ın lider kadrosu “çürük”

Gazete birinci sayfasından “ELAM Bizimle Dalga Geçiyor” ve iç sayfasından “Doktorlar Bırakmadı… ELAM, Liderliğinin MMO’da Askerlik Yapmadığını İtiraf Etti” başlığıyla aktardığı haberinde, ELAM’ın dün yazılı açıklama yaparak gazetecilere saldırdığını ve kurulu düzen tarafından zedelenmeye çalışıldığından şikayet etiğini yazdı.

Habere göre ELAM açıklamasında, lider kadrosundan kişilerin, doktor muayenesinden geçer not almadıkları için RMMO’da askerlik yapmadıkları belirtilirken aynı açıklamada “ELAM’la siyaset yapmak isteyen herkesin askerlik görevini yapmış olması tartışmasız, mecburidir” ifadesine yer verildi.

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