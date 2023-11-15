Vatan Operasyonu: Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne'de 11 Tutuklama ile Uyuşturucu Baskını

Narkotik Operasyonunda Büyük Darbe: Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne'de 11 Tutuklama ve Çeşitli Uyuşturucu Ele Geçirildi

Vatan Operasyonuyla Büyük Darbe: Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadelede Önemli Adımlar Atıldı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri, 13-14 Kasım 2023 tarihlerinde Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirdiği Vatan Operasyonu'nda üç ilçede etkili bir mücadele sergiledi. Operasyon kapsamında toplam 460 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık 400 gram sentetik cannabinoid, ve 20 gram eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 25,005 TL, 240 Sterlin, 50 Euro ve 50 ABD Doları nakit para ile birlikte, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi emare olarak alındı. Operasyon sonucunda A.H.B.A.(E-19), D.H.B.A.(K-20), C.K.O.(E-22), C.M.U.(E-21), I.S.O.(E-32), S.N.E.(K-28), K.S.U.(K-25), M.K.(E-32), İ.T.(E-27), L.O.S.(K-27) ve M.O.E.(E-29) olmak üzere toplam 11 kişi tutuklandı.

Soruşturma devam ederken, güvenlik güçleri uyuşturucu ticaretine karşı kararlılıkla mücadeleye devam ediyor.