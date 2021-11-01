Vatan Partisi'nden Cezayir'e 'KKTC'yi tanıyın' çağrısı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’a, 1 Kasım Devrim Bayramı dolayısıyla bir kutlama mektubu yazdı.

Perinçek, Tebbun’a yazdığı tebrik mektubunda Doğu Akdeniz’de üslenen ve provokasyonlar düzenleyen sömürgeci emperyalist Batı kampına, Türkiye, Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti’ni, Cezayir de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyarak en güzel yanıtı verecektir.” ifadelerine yer verdi.

Perinçek’in mektubu şu şekilde:

Ekselansları Abdülmecit Tebbun

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı,

Başını ABD ve Fransa’nın çektiği sömürgeci emperyalist Atlantik kampı büyükelçilerini “persona non grata” ilan ederek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 98.yıldönümünü kutladığımız şu günlerde, Fransız sömürgeciliğine karşı 5 milyon 630 bin şehit vererek büyük kahramanlık ve fedakarlıklarla kazanılan Cezayir Devrimi’nin başlangıcının 67. yıldönümünde 1 Kasım Devrim Bayramınızı en içten duygularımızla kutluyoruz.

Fransa başta olmak üzere Atlantik merkezlerinin “Cezayir Ordusu’nu yıpratma, ormanlarını yakarak istikrarsızlaştırma ve ülkeye nifak sokma” girişimlerini boşa çıkartmadaki kararlı duruşunuzu selamlıyoruz.

ABD-Fransa-İsrail merkezli Atlantik kampının, Fas’ı Cezayir’e, Yunanistan’ı Türkiye’ye, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı saldırganlıklarının aracı olarak kullanmalarına şiddetle karşı çıkıyor, Cezayir-Türkiye-Rusya-Çin ilişkilerini daha da güçlendirerek bu saldırılara elele karşı çıkacağımızı ilan ediyoruz.

Doğu Akdeniz’de üslenen ve provokasyonlar düzenleyen sömürgeci emperyalist Batı kampına, Türkiye, Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti’ni, Cezayir de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyarak en güzel yanıtı verecektir.

Cezayir 1 Kasım 1954’te başlattığı mücadeleyle bütün Ezilen Dünya’ya bir esin kaynağı olmakla kalmamış, aynı zamanda Afrika’da birçok devletin Fransa’dan bağımsızlığını kazanmasının önünü açmıştır.

Vatan Partisi olarak bizler, emperyalist hegemonyacılığın Cezayir’e yönelttiği saldırının Millet-Ordu Birliği sayesinde başarıyla geri püskürtüldüğü 22 Şubat 2019 tarihini Cezayir’in “Kasım Ruhu”nun bir eseri olarak selamlıyoruz.

22 Şubat Zaferinizi bu vesileyle bir kez daha kutlarız.

Ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı,

Yükselen Asya Çağı, Afrika’ya yansımakta ve “Kasım ruhu” adım adım Afrika’yı sarmaktadır. 22 Şubat 2019 Cezayir Devrimi, 18 Ağustos Mali devrimci atılımının önünü açmış, Burkina Faso devrimini pekiştirmiş ve pek cok Batı Afrika ve Sahel devletinin başta Fransa olmak üzere Atlantik Sistemi’nin “sivil itaatsizlik” adı altında yıkıcı girişimlerini boşa çıkararak ülkelerinde huzur ve istikrarı sağlama çabalarına katkı sunmuştur.

Geçmişte Bağlantısızlar Hareketi’ne ev sahipliği yapmış olan ülkenizin, bugün de Libya’da ve Sahel Bölgesi’nde barışın ve bölge devletlerinin egemenliğinin korunması için yürüttüğü kararlı mücadeleyi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye, Cezayir, Rusya ve Çin, Sahel Bölgesi’nin Fransa hegemonyasından arındırılması çabalarına hep destek vermiştir. Sahel’in terörist ve ayrılıkçı örgütlerden temizlenmesi için, bu örgütleri destekleyen bütün yabancı üsler kapatılmalıdır.

Vatan Partisi olarak, ülkelerimizin yaşamakta olduğu ekonomik zorlukları milletin bütün güçlerini seferber eden ve halka dayanan bir üretim devrimiyle aşacağına olan inancımız tamdır.

Ortak bir tarihi ve kültürel geçmişe sahip olan ülkelerimiz, bugün de emperyalist sistemin hegemonyacılığına karşı mücadelede aynı saflarda yer almaktadır.

1 Kasım Devrim Bayramınızı yeniden içtenlikle kutlar ve en derin saygılarımızı sunarız.

Dr. Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı