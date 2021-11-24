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Vatan Partisi'nden "dolar yasaklansın" teklifi

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Genel Başkanlığını Doğu Perinçek'in yaptığı Vatan Partisi, sosyal medyadaki resmi hesabından bir video paylaşımında bulunarak doların yasaklanmasını istedi.
Vatan Partisi'nden "dolar yasaklansın" teklifi

Genel Başkanlığını Doğu Perinçek'in yaptığı Vatan Partisi, sosyal medyadaki resmi hesabından bir video paylaşımında bulunarak doların yasaklanmasını istedi.

Vatan Partisi, döviz kurundaki tarihi artış ile TL'de yaşanan değer kaybının ardından geçmişteki teklifini tekrarlayarak "Dolar yasaklansın" dedi.

Vatan Partisi resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!" ifadeleri kullanıldı.

 

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