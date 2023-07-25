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Vatandaş hareketlendi...2 Ağustos'ta zamları protesto edecekler...

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Vatandaş hareketlendi...2 Ağustos'ta zamları protesto edecekler...
Vatandaş hareketlendi...2 Ağustos'ta zamları protesto edecekler...

Vatandaş hareketlendi...2 Ağustos'ta zamları protesto edecekler...

İşte sosyal medyada örgütlenen ve dün akşam bir araya gelen sivil yurttaşların yaptığı açıklama;

Halk olarak artık sesimizi duyurma zamani, 2 Ağustos Sabah saat 08.30 da Başbakanlık önünde eylem gerçekleştireceğiz...

İşinizden 1 saatlik fedekarlik yaparak bu eyleme katılmanız çok değerlidir.

Unutmayin Geleceğimiz Söz konusu ...

#cocugunuaAldaGel

Geleceğimiz için yürüyoruz......

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