Vatandaş hareketlendi...2 Ağustos'ta zamları protesto edecekler...
İşte sosyal medyada örgütlenen ve dün akşam bir araya gelen sivil yurttaşların yaptığı açıklama;
Halk olarak artık sesimizi duyurma zamani, 2 Ağustos Sabah saat 08.30 da Başbakanlık önünde eylem gerçekleştireceğiz...
İşinizden 1 saatlik fedekarlik yaparak bu eyleme katılmanız çok değerlidir.
Unutmayin Geleceğimiz Söz konusu ...
Geleceğimiz için yürüyoruz......
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