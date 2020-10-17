Vatandaş işsizlikle hastalanma riski arasında sıkıştı kaldı

Salgın nedeniyle zorlu bir kış dönemine hazırlanan vatandaşlar, ikinci bir kapanma dönemi beklenmese de ekonomik krizin yarattığı endişe ile hastalanma korkusu arasına sıkıştı. Toplumsal eşitsizliklerin derinleştiğine dair araştırmaların da ortaya konulduğu bu dönemde, her 10 kişiden 4'ü, salgın nedeni ile toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizliğin arttığını düşünüyor.

Toplumun yüzde 59'u kendilerini daha kötü günlerin beklediği kanısında. Ekonomiye dair endişeler de yükselirken insanlar, işsiz kalmak ile hastalanma riski arasında sıkışmış durumda.

EŞİTSİZLİKLER DERİNLEŞTİ

Araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen ve corona virüsü salgınının toplumda yarattığı değişimleri ortaya koyan araştırma sonuçları, toplumdaki kötümser havanın arttığına işaret ediyor. Temmuz ayında vatandaşların yüzde 54'ü daha zor günlerin beklendiğini açıklarken, bu oran ekim ayında yüzde 59'a yükselmiş durumda.

Toplumun yüzde 22'si ise zor günlerin geride kaldığını düşünüyor. Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, vatandaşın salgın ile mücadele ederken hayati tehlike ile işsizlik tehlikesi arasında sıkışmış hissettiğine işaret ederek, “İşsiz kalmaktan, hayat pahalılığından, faturalarımızı ödeyemez hale düşmekten endişeliyiz” dedi.

FATURA KORKUSU

Toplumun bir diğer büyük endişesi ise ekonomi… Özellikle toplumda ekonomiye dair endişe seviyesi yüksek. Alt ve orta sınıfta bu endişeler üst sosyoekonomik sınıfa kıyasla daha yüksek. Çalışanlar arasında işsiz kalmaktan endişe duyanların oranı alt sosyoekonomik sınıfta yüzde 94'e ulaşırken, üst sosyoekonomik sınıfta yüzde 70. Ay sonunda faturaları ödeyebilme konusunda endişe yaşadığını belirtenlere bakıldığında ise bu oran yüzde 84. Aynı oran alt sosyoekonomik sınıfta yüzde 90'lara ulaştı.

Zenginin serveti yoksulun borcu büyüdü

Toplumun yarısı salgının sınıfsal fark gözetmediğini, herkesi aynı seviyeye getirdiğini düşünüyor. Araştırmaya göre, bu görüşün gerekçelerinden birisi siyasetçi, iş insanı, sanatçı gibi “ünlü ve varlıklı” kesimlerin de corona virüsüne yakalandıklarını veya yakalanabileceklerinin görülmesine dayanıyor. Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, “Her 10 kişiden 4'ü ise salgın nedeni ile toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizliğin arttığını düşünüyor” dedi. Gedik, araştırmalara göre dolar milyarderlerinin servetinin salgında yüzde 28 büyüdüğüne işaret ederek, “Salgın zenginlerin tasarruflarını, yoksulların ise borçlarını büyütüyor” diye konuştu.