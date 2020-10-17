  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

Vatandaş işsizlikle hastalanma riski arasında sıkıştı kaldı

» »
Corona virüsüyle birlikte alt gelir grubunun ekonomik eşitsizlik korkusu zirveye ulaşırken, eşitsizliklerin derinleştiğine işaret eden vatandaşlar hastalanmakla işsiz kalma korkusu arasında kaldı.
Vatandaş işsizlikle hastalanma riski arasında sıkıştı kaldı

Salgın nedeniyle zorlu bir kış dönemine hazırlanan vatandaşlar, ikinci bir kapanma dönemi beklenmese de ekonomik krizin yarattığı endişe ile hastalanma korkusu arasına sıkıştı. Toplumsal eşitsizliklerin derinleştiğine dair araştırmaların da ortaya konulduğu bu dönemde, her 10 kişiden 4'ü, salgın nedeni ile toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizliğin arttığını düşünüyor.

Toplumun yüzde 59'u kendilerini daha kötü günlerin beklediği kanısında. Ekonomiye dair endişeler de yükselirken insanlar, işsiz kalmak ile hastalanma riski arasında sıkışmış durumda.

EŞİTSİZLİKLER DERİNLEŞTİ

Araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen ve corona virüsü salgınının toplumda yarattığı değişimleri ortaya koyan araştırma sonuçları, toplumdaki kötümser havanın arttığına işaret ediyor. Temmuz ayında vatandaşların yüzde 54'ü daha zor günlerin beklendiğini açıklarken, bu oran ekim ayında yüzde 59'a yükselmiş durumda.

Toplumun yüzde 22'si ise zor günlerin geride kaldığını düşünüyor. Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, vatandaşın salgın ile mücadele ederken hayati tehlike ile işsizlik tehlikesi arasında sıkışmış hissettiğine işaret ederek, “İşsiz kalmaktan, hayat pahalılığından, faturalarımızı ödeyemez hale düşmekten endişeliyiz” dedi.

FATURA KORKUSU

Toplumun bir diğer büyük endişesi ise ekonomi… Özellikle toplumda ekonomiye dair endişe seviyesi yüksek. Alt ve orta sınıfta bu endişeler üst sosyoekonomik sınıfa kıyasla daha yüksek. Çalışanlar arasında işsiz kalmaktan endişe duyanların oranı alt sosyoekonomik sınıfta yüzde 94'e ulaşırken, üst sosyoekonomik sınıfta yüzde 70. Ay sonunda faturaları ödeyebilme konusunda endişe yaşadığını belirtenlere bakıldığında ise bu oran yüzde 84. Aynı oran alt sosyoekonomik sınıfta yüzde 90'lara ulaştı.

basliksiz-13.jpg

Zenginin serveti yoksulun borcu büyüdü

Toplumun yarısı salgının sınıfsal fark gözetmediğini, herkesi aynı seviyeye getirdiğini düşünüyor. Araştırmaya göre,  bu görüşün gerekçelerinden birisi siyasetçi, iş insanı, sanatçı gibi “ünlü ve varlıklı” kesimlerin de corona virüsüne yakalandıklarını veya yakalanabileceklerinin görülmesine dayanıyor. Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, “Her 10 kişiden 4'ü ise salgın nedeni ile toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizliğin arttığını düşünüyor” dedi. Gedik, araştırmalara göre dolar milyarderlerinin servetinin salgında yüzde 28 büyüdüğüne işaret ederek, “Salgın zenginlerin tasarruflarını, yoksulların ise borçlarını büyütüyor” diye konuştu.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tesla'ya ait fabrikanın suyu, ödenmemiş faturalar nedeniyle kesildi16 Ekim 2020 Cuma 21:15
  • Büsküvütçü aranıyor:Yıllık 40 bin pound maaş artı 35 gün izin16 Ekim 2020 Cuma 20:32
  • Japonya, 1 milyon ton nükleer atık suyunu okyanusa bırakacak16 Ekim 2020 Cuma 20:16
  • İki uzay "hurdası" yörüngede çarpışmanın eşiğinden döndü16 Ekim 2020 Cuma 19:30
  • Çarpışmaya saatler kaldı! Uzay çöplüğü miktarı yüzde 20 artabilir!16 Ekim 2020 Cuma 14:30
  • İnsanlar, 23 yaşında mizah duygusunu kaybetmeye başlıyor15 Ekim 2020 Perşembe 22:24
  • 'Kırmızı Oda'yı psikologlar neden eleştiriyor?15 Ekim 2020 Perşembe 22:02
  • ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin tacizleri yüzünden hesabını kısıtladı15 Ekim 2020 Perşembe 21:45
  • Koltuğa işeyen torununu kaynar suya sokan kadına 12 yıl hapis15 Ekim 2020 Perşembe 21:01
  • ‘Merhaba Covid-19 ya sen beni yeneceksin ya da ben seni’ yazmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti14 Ekim 2020 Çarşamba 22:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti