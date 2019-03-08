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Vatandaş krizden emin: TC Vatandaşlarının elindeki dolar tarihi zirveye yaklaştı

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Merkez Bankası verilerine göre, bireylerin elindeki döviz cinsi mevduat ve fonları, 103.56 milyar dolar ile tarihi zirveye yaklaştı.
Vatandaş krizden emin: TC Vatandaşlarının elindeki dolar tarihi zirveye yaklaştı

Bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 aydır her hafta aralıksız artış gösterirken 103.56 milyar dolara ulaşan birikim tarihi zirveye daha da yaklaştı.

Dünya gazetesinin Merkez Bankası verilerine dayandırdığı haberine göre, 1 Mart ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 700 milyon dolar artışla 103.56 milyar dolar oldu ve 29 Nisan 2016'da görülen 104.1 milyar dolarlık tarihi zirveye daha da yaklaştı.

En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller takip eden 21 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdı.

Kurumsalların da dahil edildiğinde yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 1 Mart ile biten haftada yaklaşık 1 milyar dolar artışla 170.97 milyar dolara yükseldi.

BİRİKİMLER DÖVİZ CİNSİNDEN TUTULUYOR

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kar amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

 

Birikimlerin geçen hafta bir önceki haftaya göre 394 milyon dolar yükselişle son 7 ayın zirvesi konumundaki 100 milyar 65 milyon dolara ulaşan MB rezervlerini de aşmış olması olası kur şoklarında önemli bir tampon olarak görev yapmasına neden oluyor.

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