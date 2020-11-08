Vatandaş Trump’ı hangi davalar ve suç duyuruları bekliyor ?

ABD’de başkanlık yarışını kaybeden Donald Trump, dokunulmazlığının ocak ayında kalmasıyla birlikte normal bir vatandaş olarak hakkında açılan davalar ve suç duyurularıyla karşılaşacak.

Trump’ı bekleyen davalar hangileri ?

New York eyaletindeki Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, Trump’ın başını ağrıtan seks skandalıyla ilgili iki yıldır soruşturma yürütüyor. Trump’la ilişkisi olduğu öne sürülen Stormy Daniels ile Karen McDougal’a 2016 seçimlerinden önce “sessiz kalmaları karşılığında para verdiği” suçlamaları yöneltilen Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cohen, Covid-19 salgını yüzünden erken tahliye edilmişti.

Demokratlar, savcının Trump ile ilgili bu suçlamanın dışında vergi kaçırma, yolsuzluk, iş kayıtlarında sahtecilik gibi şikayetlerin de peşini bırakmamasını istiyor. Savcı, son olarak Trump’ın son 8 yıldaki vergi iadelerini mercek altına alma girişiminde bulundu.

Trump’ı bekleyen diğer bir tehlike, Adalet Bakanlığı’nın Trump’ın gelir vergisi kaçırdığı yolundaki suçlamalarla ilgili açacağı dava. Trump New York Times tarafından getirilen vergi kaçakçılığı iddialarını reddederek, gerçekte milyonlarca dolar vergi ödediğini söylemişti.

Trump’ın aile şirketi mercek altında

New York Başsavcısı Letitia James, Trump ve aile şirketiyle ilgili yine vergi kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.

Trum’ın eski avukatı Cohen Kongre’ye verdiği ifadede, başkanın kredilerden ve sigortadan tasarruf etmek için varlıklarını değerinin üzerinde gösterdiğini ve sonra ödeyeceği emlak vergilerini düşürmek için fiyatları indirdiğini söylemişti.

Bu suçlamaların haklı bulunması halinde cezaevi olmasa bile Trump’a yüksek miktarda para cezası gelebilecek. Trump’ın oğlu ve aynı zamanda aile şirketinin başkan yardımcısı Eric Trump’ın şüpheli banka işlemleriyle ilgili de bir soruşturma sürüyor.

Cinsel taciz ve tecavüz davaları

Elle dergisi yazarı E. Jean Carroll, Trump’ın kendisine 1990’lı yıllarda tecavüz ettiği suçlamasının ardından, Başkan’ın kendisini “yalancılıkla” suçlamasından sonra bu kez “iftira” suçlamasıyla bir dava açmıştı.

Ağustos ayında davaya bakan hakim, Carroll’un avukatlarının tecavüz suçlamasıyla ilgili DNA testi isteyebilmelerinin önünü açan bir karar almıştı.

Trump’ın karşı koymasına rağmen kendisini 2007 yılında zorla öptüğünü iddia eden Summer Zervos isimli kadının şikayeti, yine sırada bekleyen başvurular arasında. Trump’ın Zervos’u "yalancılıkla" suçlamasının ardından bu kez genç kadın Başkan aleyhinde "iftira" davası açmıştı.