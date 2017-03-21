“Vatandaş yapmayı durduralım diye bir düşüncemiz yok"

CTP milletvekili Asım Akansoy, “KKTC Yurttaşlığı” konusunda konuşma yaptı.

Akansoy, uzlaşı kültürünün gelişmesi için Meclis’in çok iyi çalışması ve muhalefetin sözlerine önem verilmesi gerektiğini söyledi. Akansoy, ana muhalefet olarak ortaya koydukları görüşlerin dikkate alınmadığını savundu.

TBMM’nin kısa bir süre önce yabancılara ülkede ikamet hakkı veren Turkuaz kartla ilgili bilgi veren Akansoy, kendilerinin de buna benzer bir yasa geçirdiklerini ve beyaz kimlik kartıyla ilgili çalışma yaptıklarını ancak hükümet değişince yarım kaldığını belirtti.

Vatandaşlık politikalarının ülkelerin devlet politikalarını ortaya koyan önemli göstergelerden olduğunu ifade eden Akansoy, vatandaşlığın iki dudak arasından kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Akansoy, bir vatandaşlık politikası belirlemenin zorunluluğuna değinerek, tüm sorgulamalarına rağmen hükümetten vatandaşlık konusunda bilgi alamadıklarını savundu.

Uluslararası hukuku gözeterek vatandaşlıklarla ilgili bir çalışma yapılmasının önemine işaret eden Akansoy, bu konuda hükümete ciddi görevler düştüğünü söyledi.

Akansoy, 11 ardışık çalışma izni olanlara vatandaşlık verildiğini duyduklarını, yaptığı çalışmalar doğrultusunda 7 bin 672 kişinin bu şartlara sahip olduğunu ve vatandaş olmaya hak kazandığını kaydederek, bu kişilerin kaç tanesinin vatandaşlık aldığını sordu.

Kıbrıs sorunu üzerinden vatandaşlık politikası belirlenmesinin doğru olmadığını dile getiren Akansoy, “Vatandaşlık artık siyasilerin iki dudağı arasından çıkarılmalıdır” dedi.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş , Akansoy’a cevaben yaptığı konuşmada, vatandaşlıklarla ilgili yaptıkları çalışmaları anlatarak yaptıkları her çalışmanın Resmi Gazete’de yayınlandığını ifade etti.

Denktaş, hükümetin vatandaşlık politikası hakkında bilgi vererek, geçmişte hazırlanıp meclise gönderilen vatandaşlık yasa tasarısının geri çekildiğini, oradaki kriterlerin sorunu çözmekten çok karmaşa yaratacak niteliklere sahip olduğunu anlattı.

Vatandaş yapılırken yasalar dahilinde araştırmaların yapıldığını ifade eden Denktaş, FETÖ dahil her türlü soruşturmanın yapılmakta olduğuna işaret etti.

“Vatandaş yapmayı durduralım” diye bir düşünceleri olmadığını yineleyen Denktaş, vatandaşlıkları durdurmaları konusunda herhangi bir yerden baskıya maruz kalmadıklarını söyledi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin, 16 Ocak tarihinde kimlerin hangi gerekçelerle yasaklı göçmen statüsünden çıkarıldığıyla ilgili soru sorduğunu ancak henüz cevap alamadığını belirtmesi üzerine, Serdar Denktaş mecliste sorulan soruların mutlaka cevaplandığını sadece eline ulaşmasının uzun sürmüş olabileceğini kaydetti.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre, “İnanç, İman ve Çanakkale Zaferi” konulu güncel konuşma yaptı.

Töre, ülkeye, vatana, millete sahip çıkmanın, şehitleri anmanın herkesin görevi olduğunu kaydederek, Çanakkale Zaferi’nin hem anma hem kutlama olduğunu belirtti. Töre, KKTC’de düzenlenen ve katıldığı etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Şehit ve gazilerine sahip çıkmayan bir ülkenin var olamayacağını dile getiren Töre, Çanakkale Zaferiyle ilgili tarihi bilgiler aktardı.

Töre, Çanakkale Şehitleriyle ilgili Mehmet Akif’in şiirini okuyarak konuşmasını tamamladı.

ERSİN TATAR

UBP Milletvekilli Ersin Tatar “Son Ekonomik Gelişmeler”le ilgili güncel konuşma yaptı.

Tatar, ilk olarak sabah Meclis Genel Kurulu’nda konuşulan Ercan Havalimanıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tatar, Ercan Havalimanı’nın çok önemli bir proje ve zor bir ihale olduğunu ifade ederek, ihalenin teknik ayrıntılarıyla ilgili bilgi verdi. Birtakım gecikmeler nedeniyle projenin 4 yılda tamamlanamadığını ancak gelir paylaşımının başladığını ifade eden Tatar, ilk ödemenin nisan ayında yapılacağını söyledi.

Seyrüsefer konuşunun da çok önemli olduğunu ve hükümete bu konuda mali disiplini sağlama noktasında büyük görevler düştüğünü ifade eden Tatar, maliye bakanının yaptığı konuşmada büyük miktarda “kaçak” olduğunu açıkladığını ve bunun kamuoyuna duyurma konusunda basına büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Tatar, ülkede soygun yapanlar varsa bunun üstüne gidilmesi ve kimsenin yaptığının yanına kalmamasını istedi.

Devlet inandırıcılığının olmadığı durumlarda ekonominin büyüyemeyeceğini, kimseye haksız kazanç sağlayacak yolun açılmaması gerektiğini belirten Tatar, devlette ciddi yanlışlıklar ve göz yummalar olması durumunda tüm sistemin zarar göreceğini söyledi.

Tatar, yönetenlere güven olduğu noktada ekonominin büyümesi için herkesin elinden geleni yapacağını da vurguladı.

Genel Kurul yazılı ve sözlü soruların ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis Genel Kurulu 27 Mart Pazartesi günü toplanacak.