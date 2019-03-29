Vatandaşa sorduk sizce hangisi öncelikli olmalı? İşte sonuçlar

Detay Gazetesi sosyal medya üzerinden yaptığı ankette vatandaşlara sordu öncelik Mobese kameralarda mı? yoksa yolların tamirinde mi olsun?

255 okuyucumuz ankete katıldı okuyucularımızın 232'si yolların tamirinin daha öncelikli olduğunu belirtirken 23 okuyucumuz ise mobese kameraların öncelikli olduğunu belirtti.

%90,98 gibi ezici bir çoğunlukla okuyucular yolların tamir edilmesini istedi. Mobese kamerları önceliklildir diyen okur sayısı ise sadece %9,02 oldu.