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Vatandaşa tokat atan polisi kapalı devre kamera ele verdi

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Vatandaşa tokat atan polisi kapalı devre kamera ele verdi
Lakadamya Polis Karakolu’ndaki kapalı devre kamera sisteminin, karakolda bulunan vatandaşa tokat atan polisi ele verdiği belirtildi.

 

Lakadamya Polis Karakolu’ndaki kapalı devre kamera sisteminin, karakolda bulunan vatandaşa tokat atan polisi ele verdiği belirtildi.

 

Fileleftheros gazetesi, olayın geçtiğimiz Pazar günü, Lakadamya Polis Karakolu’nda tutuklu bulunan bir yakınını ziyaret etmek için oraya giden Pakistan uyruklu vatandaşa, bir polisin tokat atmasıyla meydana geldiğini yazdı.

 

Olaydan, Güney Kıbrıs’ta bulunan, kısa adı CPT olan Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi’nin de haberdar olduğunu yazan gazete CPT’nin, ilgili kamera görüntülerini incelediğini belirtti.

 

Gazete Rum Polis Genel Müdürlüğü’nün, bu olayı araştırması için soruşturma memuru atadığını yazdı.

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