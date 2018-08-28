Vatandaşın zamlardan ciğer yandı ama... Nami: Ülkede Facebook Kahramanı çok!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami BRT’de katıldığı Haber Sizde programına konuk olarak güncel gelişmeleri değerlendirdi.



Bakan Nami, dövizin yükselmesiyle oluşan durum hakkında Başbakan’ın görüşlerini net olarak bir süredir açıkladığına işaret ederek, konunun Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin de ilgi alanında olduğunu belirtti.



Ticaret Dairesi’nin fiyat artışlarını denetleme ve ceza yetkisi olmadığını ancak bir aşırılık görmeleri halinde bunu rapor ederek Başbakan’ın bilgisine getirdiklerini söyleyen Nami, yetkileri çerçevesinde Serbest Rekabet Kurulu’nu göreve çağırabileceklerini de kaydetti.



“ELEKTRİK FİYATLARININ DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ HABERLER, HABER NİTELİĞİ TAŞIMIYOR”



Elektrik fiyatlarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili basında yer alan haberlere de değinen Nami, bazı basın yayın kuruluşlarının rutin işlerle ilgili yaptığı haberlerin geçekleri yansıtmadığını ve haber niteliği taşımadığını belirtti.



“ÜLKEDE FACEBOOK KAHRAMANI ÇOK…”



Devletin imkanlarının el verdiği ölçüde fiyat artışlarını engellemeye çalıştıklarını bu çerçevede nizamnameyi değiştirdiklerini anlatan Nami, fiyat düzenleme aralığını da halkın lehine düzenlediklerini kaydetti.



“Ülkede facebook kahramanları çok, bu kişiler hakaret dahi ağızlarına gelen her türlü şeyi yazıyorlar” diyen Nami, sosyal medyada ne yazılırsa yazısın hükümetin doğruları yapma zorunluluğu olduğunu söyledi.



“KIB-TEK’İN BÜTÇESİ, KKTC BÜTÇESİNİN ÜÇTE BİRİ”



Nami, “Yakıtı artan bedeliyle ödeyen KIBTEK’in kendisidir bunu tahsil edemezsek KIBTEK borçlanacaktır. KIBTEK’in bütçesi KKTC bütçesinin üçte biri kadardır borçlanmaya başladığı zaman bunun ekonomiye korkunç etkisi vardır” diye konuştu.



Özdil Nami, nakit akışındaki aksamanın akaryakıt alımında sıkıntı çıkacağını ve sorun çıkması halinde yine hükümetin sorumlu tutulacağını ifade etti.



“FATURAYI KARŞILAŞTIRMAK YERİNE TÜKETİM KARŞILAŞTIRILMALI”



Nami, faturalardaki artışı geçen ay ile karşılaştırmak yerine tüketimi karşılaştırarak yapılması gerektiğini çünkü yaz aylarında elektrik kullanımın arttığını belirtti.



Bakan Nami, mevcut sıkıntıların aşılması için Türkiye’den elektrik getirilmesi veya güneş enerjisine yatırımların artırılarak, üretimi o yöne kaydırmak gerektiğini vurguladı.



“KIBRIS, DÜNYADA GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANABİLECEK EN İYİ İKİNCİ NOKTA”



Kıbrıs’ın dünyada güneş enerjisi kullanabilecek en iyi ikinci olduğunu belirten Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, “metrekare başına baktığımızda dünyada en yüksek enerji üretebilecek noktadayız. Bunu en iyi teknolojilerle ve doğru yatırımlarla değerlendirmemiz lazım. Ve bunu halkımıza ucuz elektrik olarak kullanmamız lazım” dedi.



Enerjide yeni bir atılım yaparak en yeni teknolojilerle en iyi üretimi hayata geçirme hedefleri olduğunu belirten Nami, temiz elektrik yatırımlarının doğalgaz yatırımlardan daha ucuz olduğunu da söyledi.



“ÇİN, ABD VE HOLLANDALI FİRMALARLA GÖRÜŞMEDE BULUNUYORUM”



Nami, yenilenebilir enerji konusunda Çin, ABD ve Hollandalı firmalarla görüşmelerde bulunduğunu ifade etti.



“Yenilenebilir enerji ile ilgili alternatif teklifleri önümüze koyup değerlendireceğiz. Bir karar verip, önümüzdeki 10-15 yılın enerji maliyetlerini oluşturmuş olacağız. Biraz daha sabırlı olmalıyız. Bu konuda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Başbakanlık ve Kıb-Tek ile birlikte çalışıyor” diyen Nami, kirli enerji üretiminden uzaklaşılması gerektiğini de söyledi.

Nami açıklamaları içerisinde şu ifadelere de yer verdi…



“Doğalgaz yatırımı çok pahalı görünüyor. Ondan önce güneş enerjisi ile ne yapabileceğimizi ortaya koymamız gerekir. Güneş enerjisi ve kabloyu birleştirebilirsek zaten mevcut santraller de devrede. Bu üretim modellerini hayata geçirirsek mevcutlar da biranda yok olacak değil. Bunlarda olmaya devam edecek. Ama daha düşük kapasite ile çalıştıracağız ve bunları bir araya getirerek oluşturursak, maliyetleri şu ankinden çok daha düşük bir seviyeye indireceğiz”



Bakan Nami, enerji konusunda hükümetin ne yapacağının sene sonundan önce netleşeceğini de vurguladı.

(BRT)