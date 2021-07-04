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Vatandaşlar denize akın etti!

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Ülkede sıcak ve nispeten nemli hava etkisini sürdürürken, vatandaşlar serinlemenin yolunu denizde buldu…
Vatandaşlar denize akın etti!

Ülkede sıcak ve nispeten nemli hava etkisini sürdürürken, vatandaşlar serinlemenin yolunu denizde buldu…

Plajlar yazın en yoğun günlerini yaşarken, Meteoroloji Dairesi de vatandaşlara resmi internet sitesinden “çok yüksek orman yangın tehlikesi bulunduğu” uyarısı yaptı.

Meteoroloji Dairesi’ne göre, sıcak hava ülkedeki etkisini sürdürecek. Sıcaklık özellikle iç kesimlerde 39 dereceye kadar yükselecek.

Güney Kıbrıs’ta 3 gündür devam eden ve ada tarihindeki en büyük yangınlardan biri olarak nitelenen yangın hala söndürülemedi.

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