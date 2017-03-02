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Vatandaşlar ittifakı beşli ittifakla yolunu ayırıyor

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Vatandaşlar ittifakı beşli ittifakla yolunu ayırıyor
Rum merkez kanat partileri ilkini geçen Aralık ayında Lefkoşa’da düzenledikleri Kıbrıs sorunu konulu panelin ikincisini 10 Mart’ta Baf’ta yapıyor.

İlk panelin düzenlenmesinde DİKO,  EDEK ve Dayanışma Hareketi’yle birlikte hareket eden Ekologlar ve Vatandaşlar İttifakı’nın, Rum başkanlık seçimleri hazırlığı çerçevesinde ikinci panele katılmayacağı haber verildi.

Fileleftheros’ta yer alan habere göre, panelle ilgili bütün ön toplantılara davet edilmesine karşın kimine katılıp, kimine katılmayan ittifak, bütün kararlar telefonla bildirilmesi ve yeterli süre verilmesine karşın davet çağrılarına cevap vermedi.

İttifakın bugüne kadar Kıbrıs sorunuyla ilgili 6 etkinlik düzenlediğini, bir yenisini de yarın düzenleyeceğini yazan gazete, Vatandaşlar İttifakı’nın panele katılmama nedeninin, Kıbrıs sorunundaki tavrının diğerlerinden farklılaşması olduğunu yazdı.

Habere göre, ittifak, “yeni bir uluslar arası konferans planlanması veya referanduma gidilmesi” halinde, halkın bilgilendirilmesi maksadıyla düşünülen panelin, böyle bir ihtimal olmadığından yapılmasına gerek olmadığı görüşünde.

 

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