Vatandaşlardan ücretsiz online psikolojik desteğe yoğun ilgi

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak tüm halka başlattığı ücretsiz online psikolojik destek projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların Pembe Köşk telefonları 05428830007 - 05488838307 (Whatsapp) numaralarından arayarak, Koronavirüs (Pandemi) nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları paylaştıklarını ifade etti. Kaygı bozukluğu ve depresyonun başta olmak üzere, ekonomik nedenlerden dolayı bazı kişilerin intihar düşüncesine kapıldığını kaydeden Mehmet Çakıcı, böyle dönemlerde psikolojik desteğin çok önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, bireylerin konuşmaya, duygularını ifade etmeye, onları dinleyen ve anlayan ilgili insanlara ihtiyaç duyduklarını belirterek, kaygı bozukluğu, depresyon ve intiharı önlemenin en doğru yolunun psikolojik danışmanlık ve bilgilendirmeden geçtiğinin altını çizdi. Mehmet Çakıcı,“Elbette virüse karşı kişilerin bağışıklık sisteminin güçlü olması önemlidir ancak; bununla birlikte psikolojik dayanıklılığı ve başetme becerilerinin de güçlü olması gerekmektedir” dedi.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden 8 psikoloğun özverili bir şekilde sırayla halkımıza online psikolojik destek vermeye devam edeceğini kaydeden Çakıcı, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yardımcı olmak görevimizdir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Tutku Damla Kamacıoğlu, FulyaTurunç, Aytül Türer, Gökçe Çakır, Damla Araz, Gülşah Özkurşun, Nur Şeyda Peker ve Merve İder’in ücretsiz online psikolojik destek projesinde yer alan psikologlar olduğunu ve önemli bir hizmeti yerine getirdiklerini de sözlerine ekledi.