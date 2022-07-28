Vatandaşların Talep ve Şikayetlerine Yerinde Çözüm

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Halk Günü Toplantısı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın makamında gerçekleşti. Komşularıyla bir araya gelen Başkan Çalık talep, öneri ve şikâyetleri dinleyerek belediyenin ilgili birimlerine yönlendirdi. Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinden oluşan çözüm masalarında ise vatandaşlarla doğrudan iletişim kurularak sorunlara hızlı çözümler bulundu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geleneksel hale gelen Halk Günü Toplantısı'nda ilçe halkıyla bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda vatandaşlar talep, öneri ve şikâyetlerini Başkan Çalık’a doğrudan iletme imkânı buldu. Her yaş grubundan vatandaşın katıldığı toplantının ana gündem maddelerinden biri, Türkiye’deki ekonomik krizin getirdiği etkilerden dolayı işsizlik ve iş talepleri oldu. Görüşmelerde, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinden oluşan çözüm masalarında da gelen tüm öneri ve talepler değerlendirildi.



Başkan Çalık dünya şampiyonunu ağırladı



Vatandaşlarla bire bir ilgilenen Başkan Çalık’ın konuklarından biri de savunma sporlarından olan Kempo’da dünya şampiyonu unvanı taşıyan Mahmut Güler oldu. Çalık, genç sporcuyu hem dünya hem de Türkiye çapında aldığı derecelerinden dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Spor merakının aileden geldiğini belirten Güler, “Bugün, talep ve isteklerimizi başkanımızla paylaştık. Bizzat ilgilenerek gerekli yönlendirmeleri yaptı. Kendisine ilgi ve desteğinden dolayı teşekkür ederiz. Gelecekte, olimpiyatlarda da iyi dereceler alarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.” şeklinde konuştu. Halk Günü Toplantısı’nın en renkli siması ise minik Azra oldu. 1 buçuk yaşındaki Azra’nın Başkan Çalık ile olan diyaloğu keyifli görüntülere sahne oldu.