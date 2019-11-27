Vatandaşlık alan 26 kişinin vatandaşlıkları geri alınıyor

Uluslararası alanda veya kendi ülkelerinde yargıyla sorunlar yaşayan kişilere sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildiğinin ortaya çıkmasının ardından Rum hükümetinin, bu kişilerden 26’sının vatandaşlıklarının geri alınması kararına vardığı iddia edildi.

Politis gazetesi: “26 Gri Pasaport Listesi” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın uyguladığı yatırım programı çerçevesinde vatandaşlık alan ancak uluslararası alanda veya kendi ülkelerinde kara para aklama vergi kaçakçılığı gibi suçlara karıştıkları ortaya çıkan kişilerin vatandaşlıklarının geri alınacağını yazdı.

Gazete, ilk aşamada vatandaşlıkları alınacak kişilerin listesini ele geçirdiğini belirttiği haberinde, listede 9 yabancı uyruklu kişi ve aileleriyle birlikte toplamda 26 kişinin yer aldığını vurguladı.

Bir Rus, sekiz Kamboçyalı, beş Çinli, iki Kenyalı ve bir Malezyalı yatırımcı ile ailelerine verilen vatandaşlıkların geri alınması sürecinin uzun ve zorlu geçmesinin beklendiğini belirten gazete, araştırmaların devam ettiğini ve bu listeye başka kişilerin de eklenmesine kesin gözüyle bakıldığını da vurguladı.