"Vatandaşlık bakanın iki dudağı arasında olmayacak"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ada TV’de konuk olduğu programda vatandaşlıkların artık herhangi bir bakanın iki dudağı arasında olmayacağına dikkat çekti.

Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu “Söz Sizde” isimli programa konuk olan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, gündemi değerlendirerek izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yaptığı açıklamada yasanın değişmesi gerektiğine vurgu yapan Baybars; "Vatandaşlık yasası maalesef istismara açık. Bu yasanın ivedilikle değişmesi gerek. Hükümet ortakları çalışıyor. Ortak bir metin ortaya çıkınca onaylanacak. Bakanın iki dudağı arasında olmayacak. Bu konuyla ilgili koalisyon hükümetleri arasında fikir birliği var." dedi.

Halkın hükümetten çok beklentisi olduğunu ve bunun güzel bir şey olduğunu söyleyen Baybars, “bizler de bu beklentileri karşılamak için çalışıyoruz. Vatandaş uzun süredir adil hizmet almamış. Bunun özlemi var. Bu hükümetten beklentilerin yüksek olma sebebi bir bakıma da budur” şeklinde ifade etti.

“VATANDAŞLIK VERME, BAKANIN İKİ DUDAĞI ARASINDA OLMAYACAK”

Vatandaşlık yasasının istismara açık olduğunu söyleyen Baybars, bu yasanın ivedilikle değişmesi gerektiğini, hükümet ortaklarının bu konuyla ilgili çalıştığını söyledi.

Ortak bir metin ortaya çıkınca onaylanacağını da belirten Baybars, “vatandaşlık verme, bakanın iki dudağı arasında olmayacak. Bu konuyla ilgili koalisyon hükümetleri arasında fikir birliği var. Ancak vatandaşlıkları bireysel anlamda, kişiler üzerinden tartışmamak gerek, bu yanlış olur. Genel olarak bir değerlendirme yapılacak. Zaten yasal olan ve hak edilerek kazanılmış bir vatandaşlık hakkı tartışılamaz” açıklamasında bulundu.

Son dönemde iki bin istisnai vatandaşlığın olduğunu vurgulayan Baybars, bunların incelenmeye başlandığını, İncelenen bazı dosyalarda, yasa dışılıkların tespit edildiğini, konuyla ilgili Bakanlar kurulu gerekli kararı alacağını söyleyerek iptal edilmesi gerekenlerin iptal edileceğini vurguladı.

Konuya kesin bir çözüm getirmek gerektiğini ifade ederek bunun için çalışma yasası ile beraber yeni yurttaşlık yasası için çalışma başlatıldığını sözlerine ekledi.

“KÖTÜ YÖNETİMLE ZORDA OLAN BELEDİYELERDE BUNU YARATAN BAŞKANLAR SORUMLU TUTULACAK”

Öte yandan göreve geldikten sonra, bir başka önemli sorunu bulduklarını söyleyen İçişleri Bakanı, belediyeler sorununun yıllar içinde kangren olduğunu vurguladı. Kısa, orta ve uzun vadede yapmak istedikleri çözümler olduğunu söyledi.

Belediye sayısının kısa vadede azaltılmasının mümkün olmadığını ifade eden Baybars, “ilk başta Erenköy belediyesi. Şu anki yapı sürdürülebilir değil. Önümüzdeki birkaç gün içinde Erenköy Belediyesi ile ilgili tüm taraflarla istişare edilerek, hem maddi hem de yapısal sorunlara bir çözüm üretilecek. Önemli olan devamlı, sürdürülebilir bir çözüm modelinin üretilerek, uygulanması.

Birçok Belediye de sorunlar, biriken borçlar var. Aşırı istihdamla, kötü yönetimle zorda olan Belediyelerde bunu yaratan Başkanlarda sorumlu tutulacak. Sorumluluk onlara da rücu edilecek” açıklamasını yaptı.

“GECE KULÜPLERİ BU HAFTA İÇİNDE DENETLENECEK VE BAZI KARARLAR ALINACAK”

Ülkede bulunan gece kulüpleriyle ilgili olarak da bazı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Baybars, “son günlerde konu kötü bir olayla gündem de. Bakanlıkta ilgili komisyon topladıktan sonra gece kulüpleri bu hafta içinde denetlenecek ve bazı kararlar alınacak” dedi.

“18 KİŞİLİK GARDİYAN MÜNHALİ AÇIYORUZ “

Cezaevinin yetersizliği, çocuk suçluları çok tartışıldığını ancak esas konunun suçları azaltmak, sebeplerini ortadan kaldırmak olduğunu ifade eden Baybars, “bugün için bazı adımlar atmamız gerek. Cezaevi çalışanları özverili çalışıyor. Ama imkanlar sebebiyle durum ortada. Yeterli değil ama bir adım olarak 18 kişilik gardiyan münhali açıyoruz. Yeni cezaevi bitince de eski bina ıslah evi veya kadın sığınma evi olarak kullanılacak” açıklamalarında bulundu.