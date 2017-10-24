Vatandaşlık bitti, arsa dağıtımı başladı: "Arsaların alt yapısı hazır değil"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı tamamlandı.Genel Kurul’un bir sonraki toplantısı 30 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

Güncel konuşmaların yapıldığı bugünkü toplantıda, CTP Milletvekili Asım Akansoy ile UBP Milletvekili Zorlu Töre de söz aldı.

CTP Milletvekili Asım Akansoy, “Kırsal Kesim Arazileri” konusunda konuştu.

“Mağusa Hendeği” olarak bilinen yerde düzenleme yapılacağını, buradaki toprak zeminin çimlendirileceğini kaydeden Akansoy, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun burası için “Libya çimi” önerdiğini söyledi.

Akansoy, Eski Eserler Dairesi’nin “başka bir çim metodu” seçtiği yönünde bilgi aldıklarını kaydederek, bu çimlerin surlara zarar verebileceğini, bu nedenle Anıtlar Yüksek Kurulu’nun uyarısının dikkate alınmasını istedi.

Kırsal kesim arsaları konusuna değinen, kendilerinin hükümette olduğu dönemde alt yapısı olmayan kırsal kesim arsası dağıtılmadığını kaydeden Akansoy, bazı verileri paylaştı.

Akansoy, 2016 Nisanına kadar 6 bin 238 kırsal kesim arsası verildiğini, 2 bin 198 hak sahibi ile sözleşme imzalandığını, bu arsalardan bin 857’sine konut inşa edildiğini söyledi.

Akansoy, yasal sorumluluklarını yerine getirip kırsal kesim arsa koçanı alanların sadece 423 olduğunu söyledi.

UBP-DP hükümeti döneminde 65 köye kırsal kesim konusunda duyuru asıldığını, 15 köye dağıtım yapıldığını belirten Akansoy, 378 kişiye arsa dağıtıldığını kaydetti. Akansoy, “Arsaların alt yapısı hazır değil. Bu konuda yasa dışılık var” dedi.

Hükümetin bu dönemde vatandaşlık da arsa da dağıtmaması gerektiğini söyleyen, seçim dönemine girildiğini belirten Akansoy, “Arsa dağıtımına son verilmeli. Gayri yasal arsa dağıtımlarıyla ilgili istesek mahkemeye gideriz. Bizi zorlamayın. Bu arsaların altyapısı konusunda gerekli girişimi yapın” şeklinde konuştu.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre, “Rum Meclisi’nin Kararları” konusunda konuşma yaptı.

Rumlarla federatif bir yapı kurulamayacağını kaydeden, Rum Meclisinde alınan kararlara işaret eden Töre, “Zihniyetlerinin değişmeyeceği bellidir. Federasyon görüşmesi boşunadır. Cumhuriyet Meclisi olarak bizlerin de karar üretmesi gerek” dedi.

Töre, “Bizim devletimiz, cumhuriyetimiz, egemenliğimiz var. TC ile ilişkilerimiz var. Şimdi KKTC’ye sahip çıkma zamandır” şeklinde konuştu.