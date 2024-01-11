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Vatandaşlık için başvurdu, Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı!

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'Yüksek gelir' dolayısıyla KKTC vatandaşlığını alabilmek için müracaatta bulunan Yanxi Xia n/d Arman Kaya'nın Interpol tarafından 'kırmızı' bülten ile arandığı ortaya çıktı.
Vatandaşlık için başvurdu, Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı!

Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kaya, yasaklı göçmen ilan edildi. 

İşte o karar: 

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan güvenlik raporu ışığında, 16.8.1969 doğumlu Yanxi Xia n/d Arman Kaya'nın, 2020 yılı içerisinde Yüksek Gelir dolayısıyla KKTC vatandaşlığı alabilmek için müracaatta bulunduğu, bu bağlamda yapılan güvenlik soruşturması neticesinde konu şahsın "Piramidal Yapılı Suç Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan dolayı Çin Adli Makamları tarafından 9.11.2021 tarihinden itibaren A-93-39/11-2021 kontrol numarası ile lnterpol tarafından Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranmakta olduğundan, değiştirilmiş şekliyle Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1 )'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundu. tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 6'nc ı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, Yanxi Xia n/d Arman Kaya'nın Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi."

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