  • BIST 113.433
  • Altın 162,793
  • Dolar 3,8038
  • Euro 4,6927
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

"Vatandaşlıklar kriterlere bağlı"

»
"Vatandaşlıklar kriterlere bağlı"
Rum İçişleri Bakanı: "Vatandaşlıklar kriterlere bağlı"


Rum İçişleri Bakanı, Kıbrıslı Türk ve Türkiye vatandaşlarının yaptığı karma evliliklerden doğan çocuklara belirli kriterlerle ve belirli durumlarda Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının verildiğini savundu.

Politis gazetesi “Kriterlerle Vatandaşlık” başlığı altında verdiği haberinde, Rum İçişleri Bakanı Petridis’in, binlerce kişinin, karma evliliklerden doğan çocuklara vatandaşlık verilmemesi nedeniyle “Kıbrıs Cumhuriyeti” aleyhinde hukuka başvurma niyeti ve bu çerçevede KTÖS ve KTOEÖS’ün konuyla ilgili bilgilendirme semineri düzenlemesi üzerine yaptığı açıklamaları aktardı.

Habere göre konuyla ilgili açıklamaya yapmaya çağrılan Petridis, Kıbrıslı Türk ve Türkiye vatandaşlarının yaptığı karma evliliklerden doğan çocuklara belirli kriterlerle ve belirli durumlarda “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığının verildiğini savundu. 

Rum Bakanlar Kurulu’nun 2007 yılında, karma evliklerden olan çocukların “siyasi olarak hassas durumlarıyla” ilgili belirli kriterler koyduğunu belirten Petridis, yasal düzenlemeler temelinde ebeveynlerden biri “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olduğunda, yabancı olan ebeveyn “ülkeye yasadışı olarak girmediği” takdirde, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığının otomatik olarak verildiğini söyledi. 

Rum Bakanlar Kurulu’nun, karma evliliklerden olan tüm çocukların otomatik olarak (vatandaşlık almaktan) mahrum kalmaması için 2007 yılında vatandaşlıklar konusunda bir dizi kriter belirlediğini kaydeden gazete, özellikle şu durumlarda vatandaşlık verildiğini aktardı: 

• Kıbrıslı Türklerin Türkiye vatandaşlarıyla yaptığı karma evliliklerde 20 Temmuz 1974 sırasında ya da öncesinde dünyaya gelen çocuklar.

• Kıbrıslı Türklerin, Türkiye dışında üçüncü ülke vatandaşlarıyla ya da AB ülkelerinin ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ilişkisinin olduğu diğer ülkelerin vatandaşlarıyla yaptığı karma evliliklerden doğan çocuklar.

• Kıbrıslı Türklerin Türkiye vatandaşlarıyla 20 Temmuz 1974 öncesinde yurtdışında yaptığı karma evliliklerden doğan çocuklar.

• Karma evliliklerden doğan Pile’de ikamet eden çocuklar.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in, kriterler temelinde vatandaşlık almaya hakkı olan ancak gazeteye göre süreç içerisinde sorunlarla karşılaşan başvuru sahiplerinin “çetelerce suiistimal edildiğine” dair açıklamalarını yorumlamaya çağrılan Petridis, sayının, “çeteler oluşmasını sağlayacak” kadar büyük olup olmadığı konusunda kuşkularını dile getirdi. 

Petridis, adalete başvurmanın herkesin hakkı olduğunu da belirtti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rum Tarım Bakanı:Kuzeyden gelen patates yasal16 Şubat 2018 Cuma 13:47
  • Genel affı kaçırmamak için yargıca “hemen hapis” baskısı16 Şubat 2018 Cuma 12:53
  • Rum göçmenlerden Rum yönetimine çağrı: "Mallarımızı alın"14 Şubat 2018 Çarşamba 13:10
  • Güney Kıbrıs’ta çözüm inancı yok12 Şubat 2018 Pazartesi 10:06
  • Anastasiadis: "Müzakereler yeniden başlamalı"11 Şubat 2018 Pazar 17:08
  • Can güvenliğinden korkup aracıyla ezdi ve bıçakladı10 Şubat 2018 Cumartesi 13:00
  • Güneyde çocuğa cinsel saldırıya ağır ceza10 Şubat 2018 Cumartesi 12:59
  • Anastasiadis’in yeni kabinesi07 Şubat 2018 Çarşamba 13:40
  • Mavroyannis Fileleftheros'a konuştu05 Şubat 2018 Pazartesi 12:08
  • “Kıbrıs Cumhuriyeti“ Başkanı yeniden Anastasiadis...İşte kesin sonuçlar04 Şubat 2018 Pazar 20:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti