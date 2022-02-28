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Vatikan da Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk teklif etti

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Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan, Rusya ve Ukrayna arasında diyalog kurulması için çaba göstermeye hazır olduğunu açıkladı.
Vatikan da Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk teklif etti

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan, Rusya ve Ukrayna arasında diyalog kurulması için çaba göstermeye hazır olduğunu açıkladı.

Vatikan'ın en üst düzey diplomatı olan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin İtalyan basınına yaptığı açıklamada diyalıg görüşmelerinde arabuluculuğa hazır olduklarını söyledi. Parolin, artan gerilime rağmen Rusya ve Ukrayna arasında müzakere şansı olduğuna inandıklarını ifade etti.

Daha önce Türkiye dahil birçok ülke Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapma çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da arabuluculuk yapmaya çalıştığı görüşmelerle ilgili olarak Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de müzakerelerin İstanbul'da yapılmasını teklif ettiklerini söylemişti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 5. güne girerken, müzakere konusunda anlaşan iki ülkeden heyetlerin bugün Belarus'un Gomel kentinde bir araya gelmesi bekleniyor.

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