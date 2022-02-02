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Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı

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Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı
Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Polonyalı Monsenyör Marek Solczynski'yi Vatikan'ın Türkiye nezdindeki büyükelçisi (Nunzio - Papalık Temsilcisi) olarak atadı.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, son 5 yıldır Tanzanya'da büyükelçi olarak görev yapan Solczynski'nin, Papa tarafından Türkiye'ye büyükelçi olarak atandığı belirtildi.

Solczynski (60), 2011-2017 yıllarında Azerbaycan ve Ermenistan'a da akredite vaziyette Vatikan'ın Gürcistan nezdindeki büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

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