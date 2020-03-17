Vatikan: Koranüvirüs nedeniyle paskalya haftası seremonileri internetten yayımlanacak

Vatikan, İtalya’da koranüvirüs salgınının yayılması üzerine paskalya kutsal haftası seremonilerinin, halkın katılımı olmadan gerçekleşeceğini duyurdu.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı yazılı açıklamada, Katoliklerin dini seremonileri bu yıl virüs salgını yüzünden televizyon, radyo veya online medya üzerinden izleyebileceği bildirdi.

Vatikan’ın basın bürosundan yapılan açıklamada Papa Francis’in bütün ayinlerinin, "Vatikan News" internet sitesinden canlı olarak yayımlanacağı duyuruldu.

Açıklamada yer almamasına rağmen normalde 12 Nisan Pazar günü St. Peter meydanında düzenlenmesi gereken ve Papa Francis’in konuşma yapıp cemaati kutsadığı Paskalya ayinine de yine salgın yüzünden Katoliklerin alınması beklenmiyor.

İtalya hükümeti, salgın ile ilgili kısıtlamalar konusunda 3 Nisan’da bir değerlendirme toplantısı daha yapacak. Katolikler için önemli bir dini etkinlik olan Paskalya haftası bu yıl 5 Nisan’da başlıyor.