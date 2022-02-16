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Vatikan yetkilisinden cinsel istismar açıklaması: İtalya Pandora’nın kutusu

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Vatikan'daki üst düzey görevlilerden Rahip Hans Zollner, İtalya'daki kiliselerde yaşanan cinsel istismar olaylarının araştırılması gerektiğini belirterek “İtalya bu konuda Pandora'nın kutusu” dedi.
Vatikan yetkilisinden cinsel istismar açıklaması: İtalya Pandora’nın kutusu

Vatikan'daki üst düzey görevlilerden Rahip Hans Zollner, İtalya'daki kiliselerde yaşanan cinsel istismar olaylarının araştırılması gerektiğini belirterek “İtalya bu konuda Pandora'nın kutusu” dedi.

İtalya'da rahiplerin cinsel tacizde ve istismarda bulunduğu kurbanların sayısının bir milyonu bulduğu iddia edilirken, Papa Francis'in taciz olaylarıyla ilgili danışmanı olan Rahip Zollner, İtalya'da da Fransa ve Almanya'daki gibi taciz olaylarıyla ilgili soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

İngiliz The Times gazetesine konuşan Zollner, “Bir soruşturma başlatılmalı ama kimse Pandora'nın kutusunu açmak istemiyor” dedi. Zollner, İtalyan halkının bu sorunlarla yüzleşmeye hazır olmadığını belirtti.

Ülkede cinsel istismar karşıtı 9 grup, İtalya'daki kiliselerde yaşanan taciz ve istismar olaylarının araştırılması için çağrıda bulunuyor.

Kurbanların kurduğu İstismar Ağı'nın başındaki Francesco Zanardi, “Durum çok ciddi. İtalya şimdi adım atmazsa bu konu hiç çözülmeyebilir” diye konuştu.

Almanya'da yürütülen soruşturmada, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkedeki kiliselerde 497 taciz ve istismar vakası tespit edilmişti. Bu olaylara sessiz kalmakla suçlanan eski Papa Benedict, kilise adına özür dilemişti.

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