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Vatikan'da Bir Kardinalin Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı

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Vatikan'da Bir Kardinalin Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı
Vatikan'da Bir Kardinalin Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı

Katolik aleminin merkezi Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal Angelo De Donatis'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Vatikan'a yakın basın-yayın organlarında yer alan haberde, Vatikan dışında komşu Roma şehri ve civarındaki kiliselerden sorumlu olan Roma Piskoposluk Bölgesi Papalık Vekili Kardinal De Donatis'in bazı belirtiler nedeniyle Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan Kardinal De Donatis'in Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisine hemen başlandığı kaydedildi.

66 yaşındaki Kardinal De Donatis'in ateşinin olduğu ancak genel durumunun iyi olduğu ve hemen antiviral tedavisine başlandığı ifade edildi.

Kardinal De Donatis de durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben de bu testten geçiyorum. Huzurluyum ve kendime güveniyorum. Rabb'e ve Roma Kilisesi inananlarının dualarına güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Vatikan'da daha önce 6 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklanmış, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un da iki kez testten geçirildiği ve test sonuçlarının negatif çıktığı belirtilmişti.

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