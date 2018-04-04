VAY BENİM KIBRISLIM (4)

İTEM yasası öyle bir yasa ki bu yasadan faydalanamayan sonradan vatandaşlar kendilerinin bu haklarını kısıtlayan tarafın Kıbrıslılar olduğu iddiası ile ‘’Kıbrıslılar bize haklarımızı vermiyor’’diye Kıbrıslıyı suçlamaktadırlar.

Bir diğer sorunları da siz KKTC vatandaşısınız bizde KKTC vatandaşıyız ‘’Neden Güneye geçemiyoruz’’diye isyan etmektedirler.

Sonuç olarak çıkan bu yasalardan özellikle ‘’İTEM Yasası’’ ve ‘’Faizlerin serbest birakılması yasası’’Toplumu birbirine düşüren ve sınfsal olarak bölen bir yapı ortaya çıkarmıştır.

Siyasi partilerimiz ve bu partilerin sempatizanları da bu bölünmenin sağlayıcıları olmuşlardır.

İşte KKTC'nin iki yüzü:

1- Satılık Villa : 561 m2’dir. 4 yatak odası en suite, 2 oturma odası, 1 mutfak, 6 adet wc, 1 adet killer, 2 araçlık kapalı otopark yeri , çardak, özel havuz,1 adet su kuyusu,geniş bahçe.

*Fiyat : 455 000 gbp.= 2700000 TL

2- Asgari ücret : 2050 TL

Birileri sahip olanlar diğerleri 75 değil 18 yaşında çalışmaya başlasa yemeden içmeden kur artışı olmadan 100 yılda sahip olabilecak

İşte size bu uçurumu sergilyen bir emlak satış ilanı.

Bu güne kadar siyasi partilerin ve onların Hükumetlerinin topluma dayarattığı ayrılığın boyutları bu..

Sonuç olarak bu düzenin değişmesi Kıbrıs sorunu çözülmeden imkansız hale gelmiştir.

Hep seçim yapılacak ve bu seçimlerden yeni yeni küçük veya büyük menfaat sağlayacak kişiler faydalanacaktır.

Bu konuda birkaç örnek verirsek eğer bir siyasi partinin MYK veya PM sinde veya İlçe örgütünde görevliyseniz Milletvekili,Üçlü kararname tayinli Müsteşar veya müdür olabilirsiniz.Eğer aşırı sempatizansanız kesinlikle işsiz kalmazsınız.

Düşünün bir toplumda Müsteşar veya Müdür olabilecek yetenekler sadece o partinin yukarıda belirttiğim kadrolarında mevcut..Ağzınızla kuş tutsanız sizin bu makamlara gelmeniz mümkün değil.

Her seçim sonrası Hükumete gelen Partilerde en büyük kavgalar bu makamların paylaşılmasında yaşanmaktadır.

Durum ve ahvalimiz budur.

Amacım sizlere umutsuz bir tablo sunmak değildir.

Tam tersi bu güne kadar sözde seçim yolu ile başardığınız sonuçtur.Bu sonucun sorumlusu sadece seçilenler değil onları seçen sizlerin olduğunu da unutmayın.

Gerçi biz ne Amerika ne de Avusturalya değiliz.Yani orada Amerikan yerlilerine ve Avusturalya yerlilerine yapılanlar bize yapılmayacak diye düşünebilirsiniz .Fakat ben Kıbrıslının geleceğinde eğer bizi yönetenler değişmezse şu tablaoyu görmekteyim.

‘’Nemalanan Kıbrıslı dışında kalan Kıbrıslılar yıllar sonra Karpazda Kıbrıs Eşşekleri için ayrılan telli bölgeye taşınacak’’

Hafta sonları bizlerin geleneği olarak orada mangallarımızı yakacak şiş kebabı,şeftali kebabı ve hellim kebabı yapıp konyağımızı içeceğiz.Ülkeye gelen turistleri da oralara getirip ‘’İşte bunlar da Kıbrıs’ın yerlileridir’’diyerek Turizme katkı yapacağız.

Böylesi yasalar ve uygulamalar ile bölünmüş bu halk daha ne kadar dayanacak.

Cevabı mı? Üleşlecek her şey tükeninceye kadar.

Peki tükenecek mi?.HAYIR

Bizi BESLEME yerine tutanlar asla üleşimin durmasına müsaade etmeyecek.Nasılsa üleşmeye hazır nöbetci kadrolar hazır.