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“Vazo kırıldı, Pazartesi hamle yapabilirim”

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Tatar’ın yaptıklarından çok üzüldüğünü, kendisine böyle bir adım atacağı bilgisi vermediğini kaydeden Sucuoğlu, “Artık vazo kırılmıştır, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır” dedi.
“Vazo kırıldı, Pazartesi hamle yapabilirim”

Başbakan Ersin Tatar tarafından görevden alınmak istenen, ancak Aytaç Çaluda’nın veto edilmesi üzerine kabinede bırakılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu sessizliğini Kanal SİM’e bozdu.

Tatar’ın yaptıklarından çok üzüldüğünü, kendisine böyle bir adım atacağı bilgisi vermediğini kaydeden Sucuoğlu, “Artık vazo kırılmıştır, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır” dedi.

Sucuoğlu, parti içinde güvendiği isimlerin de görüşlerini alarak, Pazartesi bir hamle yapacağını belirtti.

Kanal SİM aracılığıyla Başbakan Tatar’a ‘kendisini neden görevden aldığını’ açıklama çağrısı yapan Faiz Sucuoğlu “Bir usulsüzlüğüm, yolsuzluğum, tembelliğim, ihmalim mi vardı, Sayın Başbakan açıklamak zorundadır” dedi.

Sucuoğlu, UBP’de Hüseyin Özgürgün’le başlayan ‘kelle avı’nın Aytaç Çaluda ile sürdüğünü, şimdi de Ünal Üstel ve kendisine kadar uzandığını söyledi.

Görevden alınmak istenmesiyle ilgili hiçbir girişim yapmadığını, kimseyle görüşmediğini ifade eden Sucuoğlu, makam peşinde koşmadığını ama yapılanları kabul etmesinin de mümkün olmadığını vurguladı.

Başbakan’ın hamlesi sonrasında UBP tabanından ve parti dışından binlerce telefon ve mesaj aldığını anlatan Faiz Sucuoğlu, kendisine destek verenlere teşekkür etti, ancak herhangi bir hareket içine girilmemesini istedi.

Yaşanan gelişmeleri ‘ayıp oldu’ diye değerlendiren Sucuoğlu “Sadece bana karşı değil, partililerimize karşı çok ayıp oldu” ifadesini kullandı.

Sucuoğlu, ‘abilerim’ diye nitelediği UBP’li bir ekiple yapacağı toplantıdan sonra kesin kararını vereceğini ve muhtemelen Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağını belirtti, ancak ‘aklından geçen hamle’yi şimdilik saklı tutmayı tercih etti.

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