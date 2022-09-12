  • BIST 3.621,02
  • Altın 1012.898
  • Dolar 18.2286
  • Euro 18.5468
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Ve Arda Güler Fenerbahçe için kararını verdi!

» »
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile bu sezon yalnızca 146 dakika forma şansı bulurken, sözleşmesinde bulunan "Bu sezon 1500 dakikanın altında oynaması halinde 5 milyon Euro'ya serbest kalır" tekrar gündeme geldi.
Ve Arda Güler Fenerbahçe için kararını verdi!

Sarı-Lacivertliler'in bu isim için nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Arda Güler'in kararını verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de forma giyen ve potansiyeli ile dünya futbolunun en büyük yıldıza adaylarından biri olarak gösterilen 17 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de şu ana kadar çıktığı 6 maçta 2 gol atma başarısı gösteren Güler, sahada yalnzca 146 dakika yer aldı.

O MADDE...

Hal böyle olunca sık sık oyuncunun sözleşmesinde bulunan "Bu sezon 1500 dakikanın altında oynaması halinde 5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi ön plana çıkarken, ipler Arda'nın elinde...

F.BAHÇE'DE MUTLU

Ancak Arda'nın Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. Bu maddenin devreye girmesi ve bir takımın 5 milyon euro teklif etmesi halinde bile transfer tamamen oyuncunun tercihine kalmış durumda...

AYRILMIYOR

Genç oyuncu Arda Güler, Fenerbahçe'den gitmek istemezse her durumda kalacak. 18 yaşının altındaki oyuncunun bu sezon sonuna kadar kesinlikle kalmak istediği belirtilirken yaz transfer döneminde ne olacağı ise belirsiz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barcelona maçına ara verildi! Tribünde rahatsızlanan taraftara şok cihazını yetiştiren kaleci alkış topladı11 Eylül 2022 Pazar 15:18
  • Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması! "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam"11 Eylül 2022 Pazar 13:21
  • Yıltan ve Elmas’ı Lefke’de oynanan maç ile andık10 Eylül 2022 Cumartesi 20:45
  • Fenerbahçe transfer dönemini hareketli geçirdi10 Eylül 2022 Cumartesi 12:29
  • Galatasaray ile Kasımpaşa 37. randevuda10 Eylül 2022 Cumartesi 10:38
  • KTSYD Kupası yarın oynanacak09 Eylül 2022 Cuma 11:52
  • Puma Kadınlar Ligi09 Eylül 2022 Cuma 11:51
  • Lefke-Pera L.Gençler Birliği maçı Cumartesi saat 18:00’de09 Eylül 2022 Cuma 10:10
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarına galibiyetle başladı09 Eylül 2022 Cuma 08:55
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk haftası tamamlandı09 Eylül 2022 Cuma 08:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti